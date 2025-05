Un año esperando por un profesional para formarse en bienestar animal en Laciana

Una veintena de ganaderos de Laciana, Babia y Omaña se encuentran a la espera de poder realizar un curso de bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal desde hace un año, ya que no se encuentra disponible ningún veterinario que quiera acudir a Villablino a impartirlo, a pesar de ser un curso que ya ha sido concedido dentro de los fondos de Transición Justa.

Se trata de una obligación que deben cumplir según la orden publicada hace tan solo unos días por la que se regula la formación obligatoria para quienes trabajen con animales de las especies bovina, aviar y porcina, en la que se recoge que a partir del 15 de septiembre será necesario disponer de un certificado acreditativo de haber realizado el citado curso. Alternativamente, quienes puedan acreditar una experiencia mínima de tres años trabajando en las explotaciones ganaderas de la especie correspondiente, podrán solicitar la exención del curso. Esta tramitación se acredita de la sede electrónica de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, no era conocedor de la posibilidad de realizar este curso en la zona y de que noo se dispone de ningún profesional para realizarlo. «Nadie me trasladó nada, no sabía de la existencia del mismo», ha aclarado Rivas, que ha apuntado que «habrá que intentar solucionarlo»

Se trata de una lista de ganaderos que ronda la veintena de profesionales del sector que han visto como este proceso, que ahora en imprescindible, se encuentra paralizado, a diferencia de otros ganaderos de distintas zonas que ya han podido conseguir esta titulación. Y ahora mismo viven con incertidumbre porque desconocen si para obtenerlo van a tener que dirigirse a otro lugar de la provincia, lo que supondrá un nuevo gasto para sus bolsillos

Algunos ganaderos explican que esta formación «podría ser adecuada» pero les dificulta su labor como profesionales con sus animales, ya que «tanto papeleo y pérdida de tiempo en trámites administrativos» les «quita tiempo de atender a los animales» y para estar centrados en su profesión.

Otros profesionales del sector señalan que muchos de los ganaderos ya estaban incorporados a esta profesión desde hace más de tres años y entonces el curso sería innecesario, ya que «nos van a explicar ahora como tenemos que cuidar de nuestros animales» cuando «llevamos años dedicandonos a esto».

La ley de Bienestar Animal y los Derechos de los Animales se aprobó en el Congreso en el año 2023 y este tipo de curso tienen como objetivos proporcionar la formación sobre cómo manejar y cuidar a los animales de forma responsable y respetuosa, asegurando su bienestar, así como desarrollar habilidades para manejar situaciones relacionadas con la materia de bienestar animal, bioseguridad, higiene y sanidad animal de los animales, promover prácticas responsables y garantizar la obtención y expedición de los certificados de competencia bajo estándares de calidad.

La falta de profesionales para impartirlo evidencia de nuevo las dificultades que atraviesan los ganaderos de montaña respecto a otros lugares.