El PP alerta que Quintana del Marco puede perder 470.000 de ayudas de la Diputación

El Partido Popular alerta que “la animadversion” de la oposición hacia la alcaldesa de Quintana del Marco, Andreina Candel, provocará que el municipio pierda 471.000 euros en ayudas de la Diputación para el municipio.

La alcaldesa ha explicado a los vecinos del municipio de Quintana del Marco a través de un escrito la situación actual que se plasmó en el pleno celebrado el pasado día 9 de mayo con el rechazo, por parte de los concejales del PSOE y el concejal no adscrito, a los proyectos del Plan Provincial de Cooperación Municipal 2024-2025 de la Diputación valorados en 231.000 euros.

La alcaldesa incide que “la actitud de confrontación y de rechazo” de los tres concejales del PSOE y el no adscrito provocó que “no se aprobaran los proyectos de obras del Plan de Cooperación” pese a que las memorias planteadas en 2024 si recibieron el visto bueno del Pleno municipal.

“Una vez que aprobamos en Pleno las memorias en 2024 y que la Diputación dio el visto bueno, es necesario que el Pleno apruebe los proyectos definitivos para que poder llevarlas a cabo”, relata Candel en su escrito en el que apunta que en caso de ser rechazados, de nuevo, “se tendrá que renunciar a la subvención”.

“Es muy triste que quieran el bloquear el trabajo sin importar en absoluto el bienestar del pueblo” ya que, incide, el argumento que esgrimen es que “votan en contra porque son mayoría y se hace lo que ellos dicen. Ya dijeron en un pleno que si seguía en el cargo que me atuviera a las consecuencias. Estos son sus argumentos”, concluye.

Otra ayuda peligra

La alcaldesa de Quintana del Marco también anunció en el pleno celebrado el pasado 9 de mayo que la Diputación ha aprobado una ayuda de 240.000 euros ‘a mayores’ con cargo al Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios (PIOS) 2025.

El escrito difundido entre los vecinos del municipio recoge que “esta nueva subvención requiere preparar unas memorias, que tienen que estar preparadas antes del próximo 9 de junio, Todo lleva tiempo y trabajo. Si no se presentan perderemos la convocatoria”.

En este sentido, la alcaldesa convocará un nuevo pleno municipal con el objetivo de que “cambien de actitud” para que, por un lado, los cinco proyectos que han recibido el visto bueno de la Diputación el pasado mes de noviembre puedan ejecutarse, y que se presenten nuevas iniciativas para el PIOS.

“Si se mantiene la actitud de ir en contra de todo podemos perder las dos ayudas, casi 470.000 euros, lo que supondrá un duro golpe para los pueblos del municipio”, remarca, por lo que “tendrán que explicar que ponen de delante de la mejora de la calidad de vida de los vecinos su obsesión por bloquear la gestión del equipo de gobierno”.

Moción de censura fracasada

Tras abandonar Santiago Villar el Grupo Popular, el PSOE presentó una moción de censura, suscrita por los tres concejales socialistas más el concejal no adscrito el pasado 29 de enero con el portavoz socialista, Pedro Crespo, como candidato a la Alcaldía.

La moción de censura fracasó porque, tal y como recoge la diligencia del secretario municipal, la propuesta “no reúne el número de firmas necesarias para el planteamiento válido de la moción de censura y no se expedirá diligencia acreditativa de dicho cumplimiento. Al no expedirse la diligencia no se produce la convocatoria automática de la sesión y no se debatirá la moción”.

“Era evidente que éste era el objetivo”, incide la alcaldesa de Quintana del Marco, quien asegura que, desde entonces, “están intentando por todos los medios paralizar la gestión municipal a toda costa, lo que, sobre todo, perjudicará a los vecinos del municipio”.