Santa María del Páramo celebra el primer Concurso Abierto de Silvestrismo

El Ayuntamiento de Santa María del Páramo se prepara para albergar uno de los eventos más importantes del año para la comunidad silvestrista. La cita para la celebración del I Concurso Abierto de Silvestrismo «Reino de León», tendrá lugar el domingo, 8 de junio de 2025, desde las 9.00 horas de la mañana hasta las 14.00 horas en el Polideportivo Municipal, un evento que promete reunir a los mejores criadores y amantes de esta ancestral práctica. El silvestrismo es la afición dedicada a la cría, cuidado y adiestramiento de aves fringílidas, como el jilguero, el pradillo o el verderón, para concursos de canto. Esta tradición, con profundas raíces en el medio rural, combina el respeto por la naturaleza con una elevada exigencia técnica, ya que cada ave es valorada por la pureza, variedad y perfección de su trino.

Organizado por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo en colaboración con el Club Deportivo Federado de Silvestrismo Reino de León, el certamen busca no solo fomentar el deporte silvestrista, sino también concienciar sobre la importancia de la conservación de las especies y el respeto a la naturaleza.

El concurso contará con 8 categorías competitivas: canto de verderón, canto de jilguero, canto de pardillo, canto de jilguero campero, canto mixto de verderón, canto mixto de pardillo, canto mixto de jilguero y canto mixto de jilguero campero. Cada una de ellas premiará a los tres primeros clasificados, con placas conmemorativas elaboradas especialmente para esta primera edición.

Los participantes deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por el reglamento oficial, entre ellos estar federados, contar con seguro vigente, presentar licencia federativa en vigor y disponer de pájaros correctamente registrados con anillas oficiales. Las inscripciones podrán realizarse hasta el 25 de mayo contactando con el número 607742413. El día del evento se abonará una cuota simbólica de 5€ por cada ejemplar presentado.