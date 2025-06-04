La Guardia Civil desarticula una banda de robo de cobre que actuaba en León y otras ocho provincias

Gracias a esta operación se han esclarecido más de una treintena de robos de cobre cometidos en las provincias Jaén, Valladolid, La Coruña, Zamora, Ávila, Segovia, Zaragoza, Soria y LeónGC

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al robo de cable de cobre por distintos puntos de España, entre ellas en seis provincias de Castilla y León, en una operación en la que han sido detenidas 19 personas e investigadas otras 23 por supuestos delitos contra el patrimonio por robos con fuerza y receptación, así como delitos contra el medio ambiente.

Según ha informado este miércoles la Dirección General de la Guardia Civil, gracias a esta operación se han esclarecido más de una treintena de robos de cobre cometidos en las provincias Jaén, Valladolid, La Coruña, Zamora, Ávila, Segovia, Zaragoza, Soria y León y se han recuperado multitud de herramientas y más de 8 toneladas del cobre sustraído.

La investigación comenzó en febrero de forma coordinada por agentes de Equipos Roca de las Comandancias de la Guardia Civil de Jaén y Valladolid, tras localizar un gran vertido de fundas de cableado de cobre en un paraje ubicado en Úbeda (Jaén).

Al mismo tiempo se interceptaron varios vehículos, dos en las proximidades de Valladolid y un tercero en Úbeda, cargados con 5.000 kilos de cableado de cobre sustraído, utilizando vehículos lanzadera para alertar de los posibles controles policiales. Como consecuencia, cinco personas fueron detenidas.

La investigación reveló que detrás de estos hechos existía una organización criminal, asentada en la provincia de Córdoba, perfectamente estructurada y especializada en el robo de cableado de cobre, que se desplazaba por todo el territorio nacional.

La organización alquilaba furgonetas en Córdoba, que usaban para desplazarse hasta otras provincias, donde recogían el material robado. Llegaban a recorrer más de 1.000 kilómetros diarios.

Los investigadores observaron que estas furgonetas tenían una parada prolongada con el cableado robado, en un punto intermedio, antes de su vuelta al lugar de origen, concretamente en un cortijo en Úbeda, donde la organización contaba con infraestructura y maquinaria para la preparación del cobre, separando las vainas sobrantes del cableado sustraído.

Los desechos de este proceso se transportaban al anochecer hasta un paraje apartado donde eran vertidos.

El cortijo también era usado como vivienda de transeúntes, para el descanso de los conductores de las furgonetas.

Finalmente, el cobre una vez separado del cableado y sin marcas de trazabilidad que pudieran determinar su procedencia, era transportado por un camión de grandes dimensiones desde la finca de Úbeda hasta una empresa de reciclados en la provincia de Granada, que compraba el cobre de forma ilícita, y lo recepcionaba sin asentarlo en los registros de entrada.

El cobre era procesado en la planta de reciclado, donde quedaba listo para su uso y posteriormente era trasladado y distribuido por otras empresas de transporte nacionales e internacionales.

La operación se ha saldado con la entrada y registro, autorizado judicialmente, en la finca y cortijo donde se llevaban a cabo las labores de preparado del cobre. Se ha intervenido maquinaria para su procesado, sacas con desechos de vainas y aproximadamente 2.000 kilos de cobre pelado de telefonía.

Un total de 42 personas vinculadas con esta organización criminal han sido puestos a disposición de la autoridad judicial por supuestos delitos relacionados con el robo de cable de cobre, concretamente 19 en calidad de detenidos y 23 investigados, en las provincias de Jaén, Valladolid, Córdoba y Granada.

Se han intervenido y recuperado multitud de herramientas y un total de 8.200 kilos de cobre sustraído y se han esclarecido 34 hechos delictivos cometidos por esta organización.

La investigación se ha llevado a cabo de forma conjunta y coordinada en el marco de las operaciones denominadas “Coariza-Garofaro”, desarrolladas por los Equipos Roca de Baeza y Roca de Valladolid, pertenecientes a las Comandancias de Guardia Civil de Jaén y Valladolid respectivamente.