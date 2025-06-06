El 30% de los proyectos del Plan de Juntas Vecinales están pendientes, dice el PP

Publicado por Redacción Leön Creado: Actualizado:

El Partido Popular lamenta que, de nuevo, la «inacción y la falta de gestión» del equipo de gobierno de PSOE y UPL en la Diputación «impide que el 30% de las pedanías puedan poner en marcha las obras presentadas al «histórico» Plan de Juntas Vecinales 24-25», según denuncia el partido en un comunicado.

En el Pleno celebrado el pasado mes de mayo se dió el visto bueno a la séptima fase del Plan de Juntas Vecinales, que contemplaba los proyectos presentados por 57 pedanías más. «Pese a ello, todavía faltan 277 juntas vecinales pendientes del visto bueno de la institución provincial cuando faltan apenas cinco meses para que finalice el plazo de ejecución previsto para el 30 de noviembre., aseguran.

Para el PP, «de nada sirve que se impulsen planes históricos, con dotaciones económicas importantes, si la burocracia y la nula gestión del equipo de gobierno hace que todavía 277 juntas vecinales estén pendientes de que se aprueben los proyectos presentados», remarca el portavoz popular, David Fernández, quien incide que «ese no es el camino para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos».

El Plan de Juntas Vecinales 2024-2025 «se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia el 5 de junio de 2024 con una dotación de 10,4 millones de euros, de los que 7,8 millones de euros se ejecutarían con cargo al presupuesto de 2024, cuantía que ni de lejos» se produjo. Finalmente concurrieron 885 juntas vecinales y 24 presentaron los proyectos fuera de plazo», argumentan. El Partido Popular ha pedido «que se busque una solución para estas 24 pedanías con el objetivo de que puedan disponer de esos fondos para acometer actuaciones en sus localidades», una petición que, «pese al compromiso verbal del diputado de Cooperación, el leonesista Valentín Martínez, hasta ahora, sigue sin respuesta».