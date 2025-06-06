Las fotos que muestran el cariño de La Bañeza a los sentenciados por Azucarera

Alrededor de 2.000 personas se sumaron este viernes en La Bañeza a la concentración convocada contra el anunciado cierre de la fábrica de Azucarera y reclamaron su mantenimiento. La movilización contó con numerosas pancartas, carteles y banderines que inundaron la plaza mayor de la localidad para lanzar una petición unánime y para reclamar acciones que frenen la clausura. «La supervivencia de nuestra tierra está en juego. Están sentenciando a muerte todo un modelo agrícola sostenible» subrayó el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, quien atribuyó a la «mala gestión» de los directivos de la compañía el «ataque intolerable y directo al mundo rural» que supondría la clausura de la planta».

La movilización supuso un llamamiento a la unidad que reclamó, entre otros, el alcalde bañezano, Javier Carrera, quien pidió que actúe «todos los que toman decisiones» que puedan ayudar a lograr la permanencia de la planta. También apeló a la unidad de acción el líder provincial del PSOE, Javier Alfonso Cendón, acompañado de la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León, Nuria Rubio.

«Se juega mucho La Bañeza, la comarca y la provincia», remarcó el secretario general de la Unión del Pueblo Leonés, Luis Mariano Santos, quien reclamó a la Junta y al Gobierno central que intervengan para frenar el Expediente Regulador de Empleo y si no se logra actúen para conseguir poner en marcha un movimiento cooperativista que garantice el futuro del sector.

El sector agrario también fue protagonista de la concentración, con la presencia de varias organizaciones de la provincia y una petición contundente de acción y unidad a los partidos políticos y a las instituciones. «Estáis de todos los colores aquí. No tenéis excusa. Tenéis que uniros y no pasaros la pelota unos a otros» les dijeron.

Desde UGT, el responsable provincial, Enrique Reguero, llamó «a la rebelión activa de la sociedad leonesa». ¿»Es este el modelo de éxito del señor Mañueco?», preguntó antes de reclamar a la Junta medidas inmediatas contra el cierre y al Gobierno central «pasar de las promesas a los hechos».

A continuación, el álbum del apoyo incondicional, el de la solidaridad vecinal, el del sí al futuro.

Virginia Moran Así apoyó la comunidad de La Bañeza a los afectados por el cierre de la azucarera

