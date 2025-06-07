Diario de León

'Cantora' se corona como la mejor mastina en Sabero

También se llevó el premio al movimiento

Juan Manuel Castro
Sabero

La mastina 'Cantora', de Rodiezmo de la Tercia, se coronó este sábado como la mejor ejemplar absoluta del Campeonato Nacional de Mastín Español que se ha celebrado en Sabero. Alrededor de cuarenta mastines procedentes de Castilla y León, País Vasco, Santander, Aragón, Galicia y Asturias se citaron en un una mañana soleada que contó con una importante afluencia de público en una animada plaza San Blas, anexa al museo de la siderurgia. 'Cantora', además, se llevó otro reconocimiento, el de mejor movimiento que recogió también su propiertaria, Ángela Menéndez García.

Hubo veintitrés categorías y otros tantos premios, destacando el de la mejor cabeza, al mejor movimiento y el premio Best In Show – mejor mastín del torneo-. Laura Domínguez, organizadora del campeonato, valoró positivamente la participación y el trabajo de los colaboradores.

