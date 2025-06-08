La fresa de Almanza homenajea a la mujer rural y al influencer Vycandfood

Premiados en el festival de la fresa de Almanza.CAMPOS

El festival de la fresa de Almanza recibió a cientos de visitantes que pudieron realizar una recogida de fresas para su degustación.

En esta edición los premios fresa de oro recayeron en cinco jóvenes ganaderas: Miriam Pérez Gallego y Laura Venero Regueiro de Almanza, Miriam de la Red Rodríguez de La Vega de Almanza, Yessica Suárez Gutiérrez de Ocejo y Erika Gárcía Vargas de Villamorisca y también para el influencer gastronómico David Vila Sánchez, conocido como Vycandfood en sus redes sociales.