Pobladura calienta motores

Pobladura de Pelayo García vivió ayer una jornada centrada en mundo del motor a la espera de sus fiestas mayores del Corpus que tendrán lugar el próximo fin de semana.

Durante toda la tarde el entorno del frontón acogió una quedada de coches, y alguna moto, que congregó a numeroso público. El evento contó con una exposición de vehículos con cerca de 80 inscritos. No faltaron pruebas como la del coche más bajo, de sonido más intenso o de mayor número de pasajeros.

En la cita se congregaron vehículos de la más diversa índole, tanto imponentes deportivos como algún clásico y otros.

Todo ello animado por música ambiente y comida a cargo de dos food trucks. La jornada terminó con una fiesta animada por un DJ.

El evento, organizado por la Comisión de Fiestas y el Club Asphalt King, y la colaboración del Ayuntamiento sirvió como preludio a las fiestas grandes de la localidad que tendrán lugar el próximo fin de semana con citas ya clásicas como sus sueltas de vaquillas, su festival de rock, la pelota a mano… Los actos arrancarán el viernes, 20 de junio, con la primera suelta de vaquillas por la plaza de toros y calles adyacentes (23.00 horas), a la que seguirá a las 00.30 horas el XXIX Pobladura Rock con las actuaciones de las bandas No Konforme y Alademoska. El sábado, día 21, tendrá como actos más destacados una gynkana de peñas (17.45 horas), un festival de pelota a mano en el frontón cubierto con entrada gratuita a cargo de profesionales vascos (17.45), la actuación del grupo de sevillanas Las Candelas (19.30), un pasacalles con la charanga Los Piratas (20.30), la segunda suelta de vaquillas (00.05) y la actuación de la orquesta Grupo Radar (01.00). El domingo habrá concentración de pendones y la tercera suelta de vaquillas, que será a las 19.30 horas.