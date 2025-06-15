Diario de León

FIESTA DEL MOTOR

Pobladura calienta motores

Los vecinos vivieron una jornada centrada en mundo del motor a la espera de sus fiestas mayores del Corpus

La cita congregó vehículos de la más diversa índole, tanto deportivos como algún clásico.



Armando Medina
Publicado por
Armando MedinaRedactor de Provincia
Pobladura

Creado:

Actualizado:

Pobladura de Pelayo García vivió ayer una jornada centrada en mundo del motor a la espera de sus fiestas mayores del Corpus que tendrán lugar el próximo fin de semana.

Durante toda la tarde el entorno del frontón acogió una quedada de coches, y alguna moto, que congregó a numeroso público. El evento contó con una exposición de vehículos con cerca de 80 inscritos. No faltaron pruebas como la del coche más bajo, de sonido más intenso o de mayor número de pasajeros.

En la cita se congregaron vehículos de la más diversa índole, tanto imponentes deportivos como algún clásico y otros.

Todo ello animado por música ambiente y comida a cargo de dos food trucks. La jornada terminó con una fiesta animada por un DJ.

El evento, organizado por la Comisión de Fiestas y el Club Asphalt King, y la colaboración del Ayuntamiento sirvió como preludio a las fiestas grandes de la localidad que tendrán lugar el próximo fin de semana con citas ya clásicas como sus sueltas de vaquillas, su festival de rock, la pelota a mano… Los actos arrancarán el viernes, 20 de junio, con la primera suelta de vaquillas por la plaza de toros y calles adyacentes (23.00 horas), a la que seguirá a las 00.30 horas el XXIX Pobladura Rock con las actuaciones de las bandas No Konforme y Alademoska. El sábado, día 21, tendrá como actos más destacados una gynkana de peñas (17.45 horas), un festival de pelota a mano en el frontón cubierto con entrada gratuita a cargo de profesionales vascos (17.45), la actuación del grupo de sevillanas Las Candelas (19.30), un pasacalles con la charanga Los Piratas (20.30), la segunda suelta de vaquillas (00.05) y la actuación de la orquesta Grupo Radar (01.00). El domingo habrá concentración de pendones y la tercera suelta de vaquillas, que será a las 19.30 horas.

