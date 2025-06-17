¿Dónde se esconde una serpiente en tu casa de verano? El rincón inesperado que debes vigilar

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Con la llegada del verano, las casas de León abandonadas durante el invierno se convierten en refugios ideales no solo para nosotros, sino también para algunos visitantes inesperados: las serpientes. Estos reptiles, que buscan frescor, humedad y tranquilidad, pueden colarse en los lugares más insospechados de tu hogar. Pero, ¿cuál es el sitio perfecto para que una serpiente se esconda en tu casa de verano en León? Tras consultar con expertos y analizar casos recientes, el veredicto es claro: el cuarto de lavado o trastero encabeza la lista de escondites predilectos. A continuación, te contamos por qué y cómo mantener tu hogar a salvo.

En León, donde las temperaturas estivales pueden superar los 30 °C, las serpientes buscan lugares frescos y húmedos para regular su temperatura corporal. Según expertos en herpetología, el cuarto de lavado o trastero reúne todas las condiciones que estos reptiles necesitan:

Humedad: La presencia de lavadoras, fregaderos o tuberías crea un ambiente húmedo, ideal para las serpientes.

Tranquilidad: Estas áreas suelen ser poco transitadas, lo que permite a las serpientes pasar desapercibidas durante días.

Escondites: Montones de ropa, cajas de almacenamiento, electrodomésticos o herramientas ofrecen recovecos perfectos para que se oculten.

Alimento: La acumulación de insectos o incluso pequeños roedores en estas zonas atrae a las serpientes en busca de comida.

Otros escondites en tu casa de verano

Aunque el cuarto de lavado es el lugar estrella, las serpientes en León también pueden aparecer en otros rincones de tu hogar veraniego:

Sótanos y garajes: Frescos, oscuros y con grietas que facilitan el acceso, son refugios habituales para especies como la culebra lisa (Coronella austriaca).

Cocinas: Los electrodomésticos, como neveras o fogones, ofrecen calor residual que atrae a las serpientes tras alimentarse.

Pilas de leña: Si tienes una chimenea, las pilas de troncos, tanto dentro como fuera de casa, son un imán para estos reptiles, que buscan sombra y alimento.

Tuberías de agua caliente: Algunas serpientes se enrollan cerca de calentadores para digerir su comida.

¿Qué serpientes puedes encontrar en León?

En León, la mayoría de las serpientes son inofensivas, pero es importante conocer las especies locales:

Culebra de escalera (Rhinechis scalaris): Común en zonas rurales, prefiere esconderse en lugares cálidos y se alimenta de roedores.

Culebra lisa (Coronella austriaca): Pequeña y discreta, se cuela en sótanos y trasteros.

Víbora de Seoane (Vipera seoanei): Aunque menos frecuente en áreas urbanas, esta especie venenosa puede aparecer en jardines cercanos a zonas montañosas. Si encuentras una, no la manipules y contacta con profesionales.

Cómo prevenir la presencia de serpientes

Para disfrutar de tu casa de verano en León sin sorpresas reptilianas, los expertos recomiendan las siguientes medidas preventivas:

Sellar grietas y huecos: Inspecciona puertas, ventanas, cimientos y tuberías para cerrar cualquier punto de entrada mayor a ¼ de pulgada. Usa mallas galvanizadas para cubrir desagües y ventilaciones.

Mantener el orden: Evita acumular ropa, cajas o trastos en el cuarto de lavado o trastero. Un espacio limpio reduce los escondites.

Cuidar el exterior: Mantén el césped corto, elimina maleza alta y almacena la leña a 18 pulgadas del suelo, lejos de la casa.

Controlar plagas: Reduce la presencia de roedores e insectos, ya que son el principal atractivo para las serpientes.

Inspecciones regulares: Revisa periódicamente áreas poco transitadas, especialmente durante el verano, cuando las serpientes están más activas.

Qué hacer si encuentras una serpiente

Si descubres una serpiente en tu casa de verano, mantén la calma. La mayoría de las especies en León no son peligrosas, pero es crucial actuar con precaución:

No la toques: Las serpientes solo muerden si se sienten amenazadas. Mantén a niños y mascotas alejados.

Identifícala a distancia: Si es posible, toma una foto para mostrarla a un experto. Esto ayudará a determinar si es venenosa.

Contacta a profesionales: Llama a los servicios de emergencias (112) o a una empresa de control de plagas especializada en reptiles.