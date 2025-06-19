Vuelven las Noches del Castillo para llenar de ocio Valencia de Don Juan

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Vuelven las Noches del Castillo en Valencia de Don Juan. Una cita ineludible con el ocio y la cultura en un entorno inigualable y lleno de encanto como los alrededores de la fortaleza coyantina, que se convertirá en el escenario estival de un amplio y variado programa que comenzará este sábado, 28 de junio, y terminará el próximo 30 de agosto. Entre medias, decenas de actuaciones musicales, teatro, humor y ferias y eventos para llenar de ambiente las noches de Valencia de Don Juan.

El evento veraniego, que se celebrará los sábados y será gratuito, se iniciará con un concierto de la banda de música municipal a las 23.00 horas de este sábado para continuar una semana más tarde con un espectáculo de fuego y pirotecnia que recreará la historia de la villa coyantina y su castillo de la mano de ‘La tradición de los Acuña’.

Circo y pop

El 12 de julio llegará el turno de circo con el espectáculo ‘Baño de Luna’ de la compañía Bambolea Producciones. La música tradicional de Mayalde será la protagonista el 19 de julio, mientras que el flamenco de Danzando por el Mundo lo será el día 26. Todos los espectáculos están programados a las 23.00 horas.

El pistoletazo de salida al programa en agosto lo dará la actuación de El Refugio del Pop con un repaso representativo de las últimas décadas con canciones de Nino Bravo, Mecano o La Oreja de Van Gogh, para, el sábado siguiente, dar la bienvenida a la música contemporánea y de fusión de Rut Marcos y Lion’s Black Roars, una agrupación de cantantes leoneses amantes del rock clásico y el soul.

El turno del tenor Keke Resalt y Julia Franco al piano con la colaboración de Carlos Blanco en percusión será el 16 de agosto con sus ‘Canciones románticas para enamorados’, el concierto más íntimo y apasionado del año a través de un viaje musical que tocará el corazón y avivará los sentimientos.

Humor y más eventos

El humor también tiene un hueco en el programa veraniego coyantino con la primera edición del Festival de Humor Valencia de Don Juan de la mano de Álvaro Seko, Diego Arjona y Luciano Mendoza. Diferentes cómicos del programa nacional sacarán las carcajadas al público en esta cita que dará paso al broche final de las Noches del Castillo con una actuación de ‘Bella y bestia son’ con el grupo de teatro Valderas. Un espectáculo familiar que narra una historia mágica y adulta. que comienza con un hechizo en el que se convierte a un príncipe cruel en una horrible bestia.

En cuanto a las ferias y eventos que también tendrán como escenario Valencia de Don Juan, del 4 al 6 de julio será el mercado medieval, el 12 y 13 las ferias del libro y del circo, el 19 y 20 la tercera edición de Manxares y Añoranzas y del 25 al 27 la Feria del Vino DO León.

En agosto, el día 3 se celebrará el Día de Asturias y del 8 al 10 la quinta edición del Castle Food. Volverá un año más la Feria de la Cerámica (16 y 17 de agosto), así como la del Stock de verano (del 29 al 31), sin olvidar la seguna edición de la Feria Rociera, que será el 321 de agosto, que pondrá la guinda final al verano.