La UPL cede mando municipal de Valencia de Don Juan al PP dentro del acuerdo de gobierno

Valencia de Don Juan celebró ayer un pleno municipal extraordinario para notificar la renuncia de Ricardo Barrientos como alcalde, dentro del acuerdo que suscribieron UPL y PP para repartirse la alcaldía a razón de dos años cada uno. Barrientos, cabeza de la lista leonesista, se hizo con el bastón de mando en junio de 2023 y ahora llega el turno de cedérselo a José Jiménez, líder del PP en el municipio.

El de este miércoles fue el primer paso, el de la notificación de la renuncia de Barrientos, para poder continuar con el pleno de investidura de José Jiménez como nuevo alcalde, que se celebrará este sábado, 21 de junio.

Balance a los dos años

Preguntado por un balance de estos dos años en los que ha ejercido como regidor en Valencia de Don Juan, un periodo que asegura haberse pasado muy rápido, Barrientos ha explicado que lo harán cuando pase el mandato completo, es decir, dentro de dos años, cuando puedan valorar el paso tanto de UPL como del PP porque ambos partidos «vamos de la mano». Sí que señaló que con el pacto político y los dos años de andadura esperan ser un ejemplo «para el resto de localidades de que se puede gobernar de a dos siempre y cuando el objetivo sea el beneficio de los vecinos».