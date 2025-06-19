Cisma sindical: UGT pide la dimisión de CCOO en la negociación del ERE de Azucarera en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La sección sindical de UGT Fica ha pedido este jueves la dimisión de toda la parte negociadora de CC OO en las mesas en las que se negocia el ERE de Azucarera en la planta de La Bañeza y del Comité Intercentros. El motivo es que considera que Comisiones Obreras "no ha defendido con suficiente firmeza los intereses de los trabajadores y está permitiendo una negociación perjudicial para toda la plantilla".

Así lo ha afirmado UGT en un comunicado en el que asegura que el anuncio de cierre de la planta de Azucarera en La Bañeza es "un cierre camuflado" en el que "se ha vendido tambien a todo el sector remolachero".

Según explicó el presidente del comité de empresa, Benigno Pérez, las negociaciones entre la empresa y CC OO, que es la parte mayoritaria, comenzaron incluso antes de iniciarse el periodo de consultas, "dando por bueno el ERE y el cierre de La Bañeza que, a su vez, facilitará la salida de compañeros de otros centros".

Por este motivo, desde UGT exigen que se paralice la negociación , pues consideran que "se ha iniciado de forma fraudulenta, atentando contra la buena fe que debe regir en el proceso" y han ocultado información de los encuentros entre empresa y CC OO "sin ponerlo en conocimiento del resto".

En este sentido, exigen "mantener la actividad" de la planta de La Bañeza: "Lo esencial es salvaguardar el empleo, el sector azucarero y remolachero ; cualquier otra cosa sería traicionar nuestro futuro colectivo".

Es por todo esto por lo que, desde UGT, estudiarán "cuantas medidas vengan al caso y las acciones legales necesarias" tras conocer esta situación. "Estaba todo preparado y alguien tendrá que responder por haber vendido la empresa", remarcan.