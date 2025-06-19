La Biblioteca Municipal de Santa María del Páramo anuncia sus actividades de verano
La Biblioteca Municipal de Santa María del páramo anuncia que mañana viernes 20 de junio será el último día con horario de tarde. A partir de la próxima semana, desde el lunes 23 hasta el viernes 27 de junio la biblioteca permanecerá cerrada, aunque se podrán realizar devoluciones de libros y materiales en el propio Ayuntamiento.
El lunes comenzará el horario de verano que será de apertura entre las 9.30 de la mañana y las 14.00 horas.
Asimismo, se han presentado las actividades que continuarán durante el verano. De esta forma el martes 1 de julio a las 20.00 horas se celebrará la última sesión del curso de los Martes de Tertulia, comentando la novela “La paciente silenciosa” de Alex Michaelides. La actividad es de asistencia libre y tendrá lugar en la biblioteca.
También desde el lunes 21 hasta el viernes 1 de agosto, entre las 10 y las 13 horas tendrá lugar el Campamento Digital, dirigido a niños y niñas nacidos entre 2011 y 2016. La actividad se desarrollará en el aula de informática, es totalmente gratuita y aún quedan las últimas plazas disponibles. Las inscripciones pueden realizarse tanto en el Ayuntamiento como en la propia biblioteca.
Desde el Ayuntamiento se anima a todas las familias a participar en estas propuestas culturales y formativas que dan continuidad a la actividad de la Biblioteca durante el verano.