La Guardia Civil detiene a dos personas por una supuesta estafa en la compra de 25.000 kg de patatas en La Bañeza

Dos detenidos por una supuesta estafa en la compra de 25.000 kg de patatas en La Bañeza.DL

La Guardia Civil ha detenido a dos personas en el municipio asturiano de Pola de Lena, por su presunta implicación en un delito de estafa en la compra de 25.000 kg de patatas a una empresa ubicada en La Bañeza, causando con ello un perjuicio económico de unos 9.200 €.

En la denuncia presentada por el perjudicado, comunicaba qué había hecho efectivo el traslado de la citada mercancía al cliente, y posteriormente éste, no había realizado la transferencia bancaria pactada entre ambas partes.

Iniciadas las correspondientes pesquisas por el Área de Investigación del puesto principal de La Bañeza (León), han concluido con la detención de dos varones por estos hechos, y su puesta a disposición de la Autoridad judicial competente, junto con las diligencias instruidas y el género recuperado.