El museo de Sabero organiza unas jornadas sobre el Manto del Esla

Los doctores en geología Esperanza Fernández y Manuel I. de Paz darán a conocer con una conferencia y una ruta la formación geológica del Manto del Esla, reconocida como Patrimonio Geológico Mundial hace unos meses, en una jornada organizada por el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León que tendrá lugar este fin de semana.

La conferencia tendrá lugar el próximo sábado a las seis de la tarde y en ella los doctores en geología Esperanza Fernández y Manuel Ignacio de Paz explicarán el manto tectónico de la Unidad del Esla, que ha sido reconocido con otros tres españoles entre los más relevantes del patrimonio geológico mundial, por constituir un excepcional laboratorio natural para el estudio de la evolución de los cinturones de pliegues y cabalgamientos. En este lugar puede apreciarse una de las sucesiones más completas de rocas paleozoicas de la provincia, pero también las complejas relaciones estructurales de las diferentes láminas que constituyen la cordillera Cantábrica y que encuentran aquí un modelo idóneo para comprenderla e interpretarla. A todo ello hay que añadir varios yacimientos paleontológicos de gran valor científico, afloramientos de rocas ígneas (muy raras en esta cordillera), depósitos minerales, cuevas y formas de modelado reciente que, en su conjunto, dan forma a uno de los espacios geológicos más renombrados de la provincia. El domingo 22 de junio a las 10.00 horas Esperanza y Manuel guiarán una ruta de senderismo para conocer in situ y comprender mejor esta formación geológica tan importante.

