Las mejores patatas de León solo las podrás encontrar en Lidl: estas son las razones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Lidl continúa apostando firmemente por el campo castellano y leonés -León es la principal provincia de suministros patateros- y, en plena campaña de patata nueva, la cadena afianza su compromiso con el sector primario español con la compra de más de 22.000 toneladas de patata de origen nacional en 2024, procedente principalmente de Murcia, así como de Andalucía y Castilla y León.

Además, a partir de este año la cadena de supermercados prevé incrementar esta cifra en un 20 %, superando las 26.000 toneladas, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de patata española durante todo el año, contribuyendo así al impulso y desarrollo del tejido agrícola nacional.

En plena campaña de patata nueva en España, Lidl se posiciona como uno de los pocos distribuidores que ofrece patata de origen nacional durante los 12 meses del año a través de su formato de 2 kg. Además, durante este periodo de campaña en nuestro país, la compañía ofrece también patata española en sus otros formatos, como 3 kg, 5 kg, granel y distintos tipos, entre ellos la roja, para freír o para guarnición.

Este compromiso con la disponibilidad continua del producto es posible gracias a una cadena de suministro sólida y optimizada, que garantiza un flujo constante de patata nacional durante todo el año. A ello se suma que todos los proveedores nacionales de Lidl cuentan con la certificación Global G.A.P., un reconocimiento pionero en el sector que avala la aplicación de buenas prácticas agrícolas orientadas a fomentar la biodiversidad en la producción hortofrutícola.

“Nuestra estrategia de compra no solo responde a criterios de frescura y calidad, sino también a una firme voluntad de apoyar a nuestros agricultores españoles. Llevamos más de dos décadas construyendo relaciones de confianza con muchos de nuestros proveedores, lo que nos permite ofrecer productos que cumplen con los más altos estándares para ofrecer la mejor relación calidad-precio a nuestros clientes”, ha declarado el director general de Comercial y Compras en Lidl España, Carlos González-Vilardell.

Con una red de más de 700 tiendas en la península, Lidl reafirma su compromiso con una oferta de productos frescos, de proximidad y con la mejor relación calidad-precio, apostando por un modelo más sostenible para el sector agroalimentario español.

Esta iniciativa se enmarca dentro de la política de compras de Lidl, que en 2023 destinó unos 7.400 millones de euros a compras de producto español a alrededor de 900 proveedores nacionales, exportando más de la mitad de estas adquisiciones a una treintena de países. Entre ellas, destacan especialmente las compras de frutas y hortalizas de origen nacional, que superaron los 3.100 millones de euros, consolidando a Lidl como el principal comprador de la huerta española.