EA presenta un recurso de inconstitucionalidad sobre la desprotección del lobo

Ecologistas en Acción ha presentado una cuestión de inconstitucionalidad ante la Audiencia Nacional contra las disposiciones de la Ley 1/2025 de prevención del desperdicio alimentario, que elimina la protección al lobo tras su aprobación en el Senado. EA explica en un comunicado que las disposiciones introducidas en la Ley 1/2025 «no tienen ninguna relación con el objeto de esta norma» y condenan «el acuerdo de PP, Vox, y las derechas nacionalistas» que elimina la protección al lobo ibérico y abre la posibilidad de caza de ejemplares, «poniendo en riesgo la recuperación de la especie».

La ong califica de «medidas arbitrarias que pretenden desmantelar décadas de políticas de conservación». Defiende la legalidad de la inclusión de todas las poblaciones de lobo ibérico, «especie protegida por la normativa europea y que está en una situación de conservación desfavorable-inadecuada en el Estado español, en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lesrpe)» frente a los recursos presentados por las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León.

Así como de los recursos presentados por las organizaciones agrarias Coag, UPA, Asaja, la Unión de Campesinos Asturianos y Artemisan, entre otras. El responsable jurídico de EA, Jaime Doreste, asegura que «plantear esta cuestión de inconstitucionalidad ante la Audiencia Nacional era un paso obligado, porque no se puede permitir que, mediante enmiendas arbitrarias en una ley sobre desperdicio alimentario, se desproteja una especie clave para nuestros ecosistemas».