Se incendia una vivienda habitada por una familia en Chozas de Arriba

Los Bomberos de León sofocaron anoche un incendio que se desató pasadas las once de la noche de este jueves en una vivienda ubicada en la localidad de Chozas de Arriba, donde residen una pareja y una menor. El suceso generó una rápida respuesta de los servicios de emergencia, que consiguieron apagar las llamas cerca de las tres de la madrugada. Según fuentes oficiales, los Bomberos de León acudieron al lugar tras recibir el aviso, desplegando un operativo para sofocar el fuego que arrasó con la casa, de la que ya solo quedan las paredes. El resto del inmueble fue arrasado por las llamas, cuyo origen todavía se desconoce.

El incendio provocó la alarma en la localidad, donde los vecinos se arremolinaron en torno al lugar del suceso. No hubo heridos, si bien se solicitó asistencia para una persona que se encontraba muy nerviosa.

Los bomberos trabajaron intensamente para controlar el incendio y evitar su propagación a otras zonas de la vivienda o a edificaciones cercanas. La intervención incluyó labores de desmontaje de partes de la estructura afectada para prevenir reigniciones.

Los daños en la vivienda que fue pasto de las llamas son muy cuantiosos y las paredes que han resistido son de un material resistente al fuego, tal y como han explicado desde el aytuntamiento.