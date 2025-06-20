Villablino acogerá su primera subasta nacional de Asturiana de los Valles

El recinto ferial de Villablino acogerá, este viernes y sábado, las jornadas de la Raza Asturiana de los Valles, con una muestra, en la que se contabilizarán 100 animales y una subasta nacional con 14 sementales.

El total de ganaderías participantes en la muestra son 27 de las comarcas de Laciana y Babia y los animales subastados en su mayoría son de Asturias, con una edad de unos 14 meses y con un precio de salida de 1.800 euros. El programa comenzará el viernes, a las 10.00 horas con la entrada de los animales de subasta, la revisión y la publicación de las listas de subasta, así como la entrada de los animales de muestra hasta las 16.00 horas y a partir de las 17.00 horas se abre la subasta online, la cual se puede realizar a través un código que otorga la Asociación (Aseava) para poder llevar un control de los interesados en la puja. El sábado seguirá la programación con la apertura al público del recinto y a las 10.30 horas una charla sobre reproducción animal y eficiencia productiva. Tras ello, será la presentación y desfile de las ganaderías participantes con animales en la muestra. Y en torno, a las 13.00 horas será el reconocimiento a la ganadería de Laciana con más antigüedad criando animales de esta Raza inscritos en el libro genealógico, siendo ‘Casa Paulino’, regentada por su segunda generación. Y también se va a hacer un homenaje a José Luis Prentes de Casa Saráfosa, siendo uno de los ganaderos fundadores de Aseava que ha fallecido en las últimas fechas. A las 14.00 horas será la degustación de carne de ternera y a las 17.00 horas comenzará la subasta de sementales, tanto online como presencial. Unas jornadas organizadas por el ayuntamiento de Villablino, Aseava y la Raza Autóctona 100%, dependiente del Ministerio del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, quienes han destacado la labor de los ganaderos para poder realizar estas jornadas.

