“Plantando inclusión y conocimiento”: el Colegio Sierra Pambley transforma su entorno con un proyecto educativo, inclusivo y sostenible

El Colegio Sierra Pambley ha culminado con éxito el proyecto “Plantando inclusión y conocimiento”, una iniciativa seleccionada y financiada por la Junta de Castilla y León dentro del programa Aula-Empresa, que ha permitido al alumnado enfrentarse a retos reales de jardinería, inclusión y sostenibilidad en doce localidades del entorno del Órbigo.

Durante el curso, más de 50 estudiantes de los ciclos formativos de grado básico, medio y superior han desarrollado intervenciones prácticas en colaboración con ayuntamientos y juntas vecinales, aplicando sus conocimientos en situaciones reales, integrando contenidos técnicos y valores sociales.

El proyecto ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto y la implicación activa de todo el profesorado del Colegio Sierra Pambley, que ha liderado la coordinación técnica, pedagógica y logística de cada actuación. Desde el centro ya se trabaja para dar continuidad a la iniciativa en próximos cursos, en contacto con los ayuntamientos y juntas vecinales de la zona, con el objetivo de seguir generando impacto positivo en el territorio.

Entre las actuaciones más destacadas figuran:

• En Acebes del Páramo se implantó un rótulo vegetal con el nombre de la localidad, acompañado de un vídeo explicativo accesible mediante código QR, combinando jardinería, identidad local y comunicación inclusiva.

• Se llevaron a cabo tareas de decoración floral estacional en Hospital de Órbigo y San Pedro Pegas, así como la restauración de una zona degradada en Puente de Órbigo, transformando espacios infrautilizados en zonas verdes accesibles y atractivas para la comunidad. La decoración navideña de la entrada del Ayuntamiento en Hospital de Órbigo permitió trabajar la creatividad y la inclusión.

• Se desarrollaron tareas de plantación de árboles en Antoñán del Valle, acolchado del arbolado urbano en Gualtares de Órbigo y refaldado de alineaciones en Santa Marina del Rey, promoviendo técnicas respetuosas con el medio y mejorando la funcionalidad del arbolado urbano.

• En Villavante se realizó una evaluación fitosanitaria de las especies vegetales presentes, mientras que en Moral de Órbigo se llevó a cabo un inventario del mobiliario urbano en una zona verde, analizando su estado de conservación y posibles mejoras.

• Se celebró una jornada de preparación de semilleros en el mercado semanal de Veguellina de Órbigo, difundida con contenido signado, y una práctica sobre la regulación de la eficacia en un sistema de riego en Villarejo de Órbigo, grabada con fines didácticos.

Muchas de estas actuaciones han incluido también contenidos audiovisuales accesibles, elaborados por el alumnado del ciclo de Mediación Comunicativa: vídeos con subtítulos, códigos QR y mensajes signados que mejoran la difusión y garantizan la accesibilidad universal.

Además del aprendizaje técnico, el proyecto ha promovido el trabajo colaborativo, la integración de personas con discapacidad, la igualdad de oportunidades y el compromiso ambiental. Gracias a la acogida positiva de las entidades y a la implicación del entorno, se han sembrado las bases para que esta experiencia siga creciendo y dando frutos en cursos venideros.