El cambio de alcaldía pone al PP al frente en Valencia de Don Juan

Valencia de Don Juan vivirá este sábado un cambio en la alcaldía. Se trata de la cesión del bastón de mando de Ricardo Barrientos (UPL) a Pepe Jiménez (PP) tras el acuerdo de gobierno al que los dos partidos llegaron tras las elecciones. Según el pacto alcanzado entonces, las dos formaciones se repartían el bastón de mando a razón de dos años cada una. Una vez transcurrido este tiempo, llega el cambio que pondrá al frente del municipio coyantino al popular Pepe Jiménez. Un paso más dentro de ese acuerdo que hasta el momento no han querido entrar a valorar a la espera de que concluya el mandato político de los dos, dentro de otro par de años.

Así lo señaló Barrientos esta misma semana, cuando apuntó a que el balance llegaría en 2027, cuando está estimado que se ponga fin al pacto. Lo que sí dijo es que ambos van de la mano en esta andadura de a dos y que, con ello, esperan ser un ejemplo para otros municipios porque «dos partidos pueden gobernar siempre y cuando el cuidadano sea lo primero».

El pleno de investidura de Jiménez se celebra este sábado después de que el pasado miércoles tuviese lugar el de la notificación de la renuncia de Barrientos.

Más cambios

No es Valencia de Don Juan el único municipio en el que se producen cambios a nivel político. En Valdefresno, también está previsto que tenga lugar la cesión del bastón de mando entre el PP y el PSOE. Aunque no hay fecha fijada aún, sí se sabe que será a medidados del próximo mes de julio, cuando Carlos Gutiérrez recoja el testigo de la alcaldía de manos del socialista y portavoz en la Diputación de León, José Pellitero.

También llegan relevos para el cargo de diputado del PSOE por Astorga, un puesto para el que había tres candidatos: Carolina Arias, la alcaldesa de Brañuelas, y los regidores de Santa Marina del Rey y Hospital de Órbigo, Francisco Javier Álvarez y Enrique Busto, respectivamente. Tras una lista de consenso que recibió 39 votos y que no tuvo ninguno en blanco, llegó el acuerdo para el cambio, que se va a producir al cumplirse dos años de mandato, cuando el alcalde de Santa Marina del Rey sustituya a Carolina Arias.