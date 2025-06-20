Diario de León

El cambio de alcaldía pone al PP al frente en Valencia de Don Juan

Pepe Jiménez asume el bastón de mando tras dos años en los que ha gobernado Barrientos, de UPL

Ricardo Barrientos y Pepe Jiménez, el día de la investidura del primero, en junio de 2023.

Redacción
León

Valencia de Don Juan vivirá este sábado un cambio en la alcaldía. Se trata de la cesión del bastón de mando de Ricardo Barrientos (UPL) a Pepe Jiménez (PP) tras el acuerdo de gobierno al que los dos partidos llegaron tras las elecciones. Según el pacto alcanzado entonces, las dos formaciones se repartían el bastón de mando a razón de dos años cada una. Una vez transcurrido este tiempo, llega el cambio que pondrá al frente del municipio coyantino al popular Pepe Jiménez. Un paso más dentro de ese acuerdo que hasta el momento no han querido entrar a valorar a la espera de que concluya el mandato político de los dos, dentro de otro par de años.

Así lo señaló Barrientos esta misma semana, cuando apuntó a que el balance llegaría en 2027, cuando está estimado que se ponga fin al pacto. Lo que sí dijo es que ambos van de la mano en esta andadura de a dos y que, con ello, esperan ser un ejemplo para otros municipios porque «dos partidos pueden gobernar siempre y cuando el cuidadano sea lo primero».

El pleno de investidura de Jiménez se celebra este sábado después de que el pasado miércoles tuviese lugar el de la notificación de la renuncia de Barrientos.

Más cambios

No es Valencia de Don Juan el único municipio en el que se producen cambios a nivel político. En Valdefresno, también está previsto que tenga lugar la cesión del bastón de mando entre el PP y el PSOE. Aunque no hay fecha fijada aún, sí se sabe que será a medidados del próximo mes de julio, cuando Carlos Gutiérrez recoja el testigo de la alcaldía de manos del socialista y portavoz en la Diputación de León, José Pellitero.

También llegan relevos para el cargo de diputado del PSOE por Astorga, un puesto para el que había tres candidatos: Carolina Arias, la alcaldesa de Brañuelas, y los regidores de Santa Marina del Rey y Hospital de Órbigo, Francisco Javier Álvarez y Enrique Busto, respectivamente. Tras una lista de consenso que recibió 39 votos y que no tuvo ninguno en blanco, llegó el acuerdo para el cambio, que se va a producir al cumplirse dos años de mandato, cuando el alcalde de Santa Marina del Rey sustituya a Carolina Arias.

Valdefresno prepara su cambio de mando

A pocas semanas de que se produzca el cambio de bastón de mando en Valdefresno, el alcalde entrante, Carlos Gutiérrez, califica la legislatura de «magnífica» por la colaboración que ha habido entre PP y PSOE. En el municipio, populares y socialistas alcanzaron en 2023 un acuerdo para hacerse con el gobierno del Ayuntamiento por el que se turnan en la alcaldía cada dos años. De esta forma, José Pellitero, del PSOE, cederá en los próximos días el mando a Carlos Gutiérrez. La fecha aíun no está fijada, si bien se sabe que será a mediados de julio. Gutiérrez ha querido felicitar a los concejales de su partido por los dos años de gestión «y también a los del PSOE» y señala que «no ha habido ningún enfrentamiento de ningún tipo entre unos y otros, sino todo lo contrario». La clave, el ciudadanoCarlos Gutiérrez lo tiene claro: por encima de todo está el ciudadano, «pero además, entre nosotros hay muy buena relación y hemos fomentado el compañerismo». De hecho, ni PP ni PSOE han presentado ninguna moción. «Los cuatro formamos la comisión de Gobierno y nos reunimos, comentamos, proponemos y ejecutamos», asegura. Valdefresno ha solventado ya el problema de la falta de secretaria, gracias a lo que ha podido avanzar en el capítulo de inversiones. Así, el municipio tiene previsto un millón de euros para distintas actuaciones como asfaltado o saneamientos de los planes de la Diputación que no pudieron sacar adelante por la ausencia de secretaria y que en la actualidad ya se han adjudicado. Además, los vecinos contarán con un polideportivo cerrado que se acometerá por fases y que cuenta para la primera con 425,000 euros y que se encuentra a la espera del visto bueno de la administración provincial para sacarlo a licitación. El objetivo de esta infraestructura es ofrecer un espacio cubierto para celebrar eventos y otras actividades.
