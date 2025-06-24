La Junta termina la campaña de la PAC de 2024 con un último abono de 112,7 millones, a cerca de 56.000 profesionales

Publicado por Ical Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León cerró la campaña de la PAC de 2024 con un último abono, que se hará efectivo en los próximos días, de 112,7 millones de euros, a cerca de 56.000 agricultores y ganaderos de la Comunidad autónoma, de los que trece correspondieron a la provincia de Zamora, según detalló la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González.

El pago, autorizado el pasado viernes por la Consejería, corresponde a la liquidación de los importes de las ayudas directas por superficie y supone el diez por ciento del total recibido por los profesionales del sector agrario de Castilla y León durante la pasada campaña, con un montante de 932,5 millones de euros.

“Con este pago, se cierra la segunda campaña dentro del período Pepac 2023-2027, que ha estado condicionada por los cambios en las normas, obligaciones y requisitos, como consecuencia de las movilizaciones de los agricultores europeos durante los primeros meses del año”, indicó la consejera.

“A pesar de esas circunstancias, la Junta de Castilla y León ha cumplido con su compromiso de pagar las ayudas desde el primer día hábil, el 16 de octubre, y anticipos para todas las líneas de ayudas, incluida la de los ecorregímenes, siendo la primera comunidad autónoma del país en efectuar el anticipo de esta medida en todas las prácticas que recoge este apartado de la PAC”, destacó.

El mayor importe corresponde a la ayuda básica a la renta, al pago redistributivo y al pago complementario para jóvenes agricultores, por importe de 60 millones de euros; seguido por los ecorregímenes, con otros 32,3 millones de euros; las ayudas asociadas a la ganadería, con 14,9 millones de euros; y las asociadas por superficie, con 5,5 millones de euros.

Además, la Administración autonómica autorizó también el pago de las ayudas agroambientales y ecológicas y las ayudas a zonas con limitaciones naturales, tanto de montaña como con otras limitaciones, de la campaña de 2024, por un importe de 21,4 millones de euros. El conjunto de las ayudas, dependientes del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural supuso el abono de 88,9 millones de euros.

Relevo generacional

González Corral incidió también en el trabajo desarrollado por la Junta para promocionar el relevo generacional en el mundo del campo, “donde la rentabilidad se establece como el centro de todas las decisiones”, según subrayó.

“Todas las iniciativas que ponemos en marcha persiguen lograr explotaciones más competitivas y eficientes”, apuntó.

María González hizo todas estas declaraciones en el Consejo Consultivo de Castilla y León, antes de intervenir en el Foro ‘La voz del mundo rural’, dentro del ciclo titulado ‘Planeta Agro 2025’, organizado por el diario La Opinión-El Correo de Zamora.

“Nos encontramos para hablar de nuestro sector agrario, nuestro presente, de nuestro futuro, de las oportunidades que tiene nuestro medio rural, nuestra agricultura, nuestra ganadería”, señaló.

“Para eso, es muy importante poner sobre la mesa dos aspectos fundamentales: la incorporación de jóvenes al sector agrario y lo que puede ayudar a todo este desarrollo, la innovación y las nuevas tecnologías”, añadió.

La consejera insistió en la “apuesta” por atraer a los jóvenes y por unas explotaciones “más competitivas, más rentables, que generen más oportunidades y más seguridad a esos jóvenes que se incorporan” al sector agropecuario.

Modernización de regadíos

“Estamos trabajando desde la Consejería en distintas líneas, como las infraestructuras rurales y las modernizaciones de regadíos que permiten esa mayor rentabilidad. Aquí, en la provincia de Zamora, estamos desarrollando la concentración parcelaria, las obras de concentración parcelaria de Pobladura de Aliste, y estamos trabajando en la licitación de otras dos zonas que van a suponer más de 6.000 hectáreas a lo largo de este año”, destacó.

“También, en modernizaciones de regadíos, la defensa férrea desde la Junta de Castilla y León de apostar por unos regadíos más eficientes, con un menor consumo de agua y con un menor consumo de energía. Estamos trabajando en el Canal de San José y seguimos reivindicando también al Ministerio abordar las obras de la zona de Manganeses”, puntualizó.

Explotaciones “más atractivas”

González Corral consideró que las acciones previstas “permiten” unas explotaciones que resulten “más atractivas” para los jóvenes y recordó que, en la última convocatoria de incorporación de jóvenes, en la provincia de Zamora, se incorporaron 70 jóvenes y hubo un centenar de expedientes para modernizaciones de explotaciones que “supusieron unas ayudas de unos diez millones de euros” a la provincia de Zamora.

“Eso tiene que ir acompañado de las nuevas tecnologías. Y apostar por las nuevas tecnologías es algo en lo que estamos volcados desde la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, algo que hemos marcado como una de nuestras prioridades en estos casi doce meses que llevo al frente de la Consejería”, destacó.

Igualmente, hizo hincapié en la puesta en marcha del Programa de Extensión Agraria Digital, que apuesta por las nuevas tecnologías, “trasladando formación y trabajando en la innovación”.