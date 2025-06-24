León es una de las provincias de España con el precio del alquiler más bajo

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El problema de la vivienda y del precio del alquiler está a la orden del día. Según datos del INE, los precios han subido hasta un 2,6% en todo el país. Recientemente, RTVE ha publicado un mapa interactivo donde se puede observar cómo funciona el precio del alquiler en cada provincia y, sorprendentemente, León es una de las provincias que menos se ha visto afectada por esta subida de los costes del arrendamiento, junto con Córdoba, Badajoz y Ciudad Real.

En el caso de la provincia leonesa, desde el año 2015 hasta el 2023, ha sufrido un aumento del IPVA de entre el 4% y el 8%. Tres excepciones son Ponferrada, donde en ocho años los precios de alquiler han subido hasta un 9,1%; en San Andrés del Rabanedo, donde ha llegado hasta 10,2% o en Villaquilambre y León capital, donde los precios del alquiler rozan una subida del 11,3% con respecto a 2015.

Otras provincias con estadísticas parecidas son Badajoz, Ciudad Real y Córdoba.

Unos datos menos "asfixiantes" que en el caso de las demás provincias, donde localidades como Ocaña, en Toledo, han sufrido subidas del 34,6%; Riba-roja de Turia, en Valencia, un 32,7% o Alhaurín el Grande, en Málaga, con un 31,9%.

Por capitales, Málaga, Girona y Valencia son las tres que acumulan los precios que más han subido durante los últimos años.