Mañueco promete una inversión de 7,5 millones para patrimonio y zona industrial en Villablino

Pleno de las Cortes de Castilla y León que comienza con las preguntas de control a los miembros del Gobierno autonómico.Miriam Chacón

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, prometió una inversión de 7,5 millones de euros en el patrimonio cultural de siete municipios de las cuencas mineras de León y Palencia, así como la posibilidad de desarrollar una zona industrial en la localidad leonesa de Villablino, como medidas para tratar de “cerrar las heridas” abiertas por el cierre de las minas y las centrales térmicas en la cuenca minera leonesa.

“Laciana, Pola de Gordón y Cistierna necesitan más que palabras y promesas”, reprochó el portavoz de UPL, Luis Mariano Santos y recordó que la responsabilidad del PSOE “es compartida” con el Partido Popular ya que “ustedes también estaban allí y gobernaban cuando se cerraron minas”.

Durante el Pleno celebrado hoy, el portavoz leonesista desdeñó la posibilidad de preguntar a Mañueco por la “asquerosa actualidad” política y le pidió acciones para la reindustrialización de las cuencas mineras leonesas que den por superado el Plan de Dinamización que “nació con escasa ambición y no ha atacado el problema de raíz”.

En este sentido, Mañueco prometió la aprobación este jueves, en el Consejo de Gobierno de la Junta, de una inversión “importante en patrimonio cultural” para siete municipios de las cuencas mineras de León y Palencia de la que esperan “buenos resultados”. Asimismo, afirmó que el Gobierno autonómico mantiene conversaciones con el alcalde de Villablino para ver la posibilidad de desarrollar una zona industrial en esta localidad “de similares características a la de otras zonas de Castilla y León” como el polígono de El Bayo en Ponferrada o el que existe en Cubillos del Sil.

Todo ello como continuación al Plan de Dinamización de los municipios mineros o a la aportación del 30 por ciento del fondo de transición justa que, en el 70 por ciento restante, está financiado por la Unión Europea y que ha ayudado a “desarrollar proyectos de inversiones en pymes, energías renovables, infraestructuras de modernización urbana en los municipios y recuperación de zonas abandonadas” con hasta 280 millones de euros dirigidos “específicamente” para la cuenca minera de León y Palencia.

En todo caso, Mañueco aseguró que se hará desde la Junta “un análisis en profundidad para ver si es necesario hacer un refuerzo” y se mostró abierto a “todas las ideas, que serán bienvenidas” para trabajar “con todas las administraciones” con el objetivo de “echar todas las manos posibles en las cuencas mineras”.

Eso sí, pidió a Santos que sea “consciente” de que el cierre “precipitado” de las minas y las centrales térmicas en las provincias de León y Palencia fue llevado a cabo “por el Gobierno socialista de España”, del que lamentó que no trabajase “con antelación” para evitar abrir unas heridas que, reconoció, “no es fácil cerrar”. “Pero le garantizo que estamos trabajando y seguiremos trabajando para hacerlo”, concluyó.

En su intervención, el portavoz de la UPL propuso a Mañueco “buscar estratégicamente lugares para poner suelo industrial a precio asequible”, establecer ventajas financieras para favorecer la inversión en la zona, un plan estratégico de infraestructuras para mejorar la competitividad de los proyectos empresariales, incentivos fiscales o medidas para acompañar y captar tanto proyectos empresariales como mano de obra cualificada, para terminar preguntándose “qué se podría hacer en esas cuencas con 44 o 48 millones de euros”.