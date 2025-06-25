El Cistierna fútbol sala celebró sus cuatro décadas

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La gran familia del fútbol sala de Cistierna congregó en una jornada festiva a varios cientos de personas entre jugadores, familiares y socios con el fin de conmemorar los 40 años del club deportivo Cistierna F.S. Se aprovechó para nombrar socio de honor a Benito Caminero, el socio más veterano al que se le entregó una plaza y además se le ha reservado un asiento para que desde su lugar preferido pueda seguir disfrutando de los partidos de los equipos de este club.

La jornada comenzó con partidos entre jugadores de diferentes categorías para continuar con una comida de hermandad con la degustación de una barbacoa elaborada por miembros de la junta directiva y varios colaboradores. Posteriormente se retomaron los partidos en los que el objetivo era la participación de todos los niños y niñas con encuentros que mezclaron jugadores de diferentes categorías y en los que participaron tanto entrenadores, delegados y directivos. Se finalizó con la entrega de una plaza con su nombre a cada jugador y un balón al entrenador.