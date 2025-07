UPL denuncia que el PP de La Bañeza condena a los bañezanos a pagar el agua más cara de la provincia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de La Bañeza ha denunciado hoy otro episodio terrible para los vecinos del municipio tras la aprobación en pleno, a propuesta del alcalde del Partido Popular, Javier Carrera, de una subida del coste del servicio del agua que hará que los bañezanos sean los que más paguen por este servicio básico en toda la provincia de León, con un incremento de a partir del 21 % para la tasa mínima que puede llegar hasta el 85 % en los tramos de consumo más altos.

Lo cierto es que la subida se plantea en base a una deuda, cuando no hace tanto el equipo de gobierno del PP y Vox presumía de superávit, de deuda cero y de contar con la economía más saneada de la historia de La Bañeza, algo que en estos momentos resulta contradictorio.

El agua, pese a las declaraciones del propio alcalde en las que afirma que "no es el momento de hablar de los desfavorecidos, eso ahora no toca, lo que toca es pagar la deuda a la empresa", es un bien de primera necesidad, no es un lujo, es un derecho humano, y pese a que desde el grupo municipal de UPL no nos negamos al pago de la deuda con la empresa, consideramos que se trata de una subida desmesurada e injustificada.

El Partido Popular ha planteado esta subida a sabiendas de contar con la mayoría en un pleno en el que se formalizaba la dimisión del anterior concejal de UPL, Cesar de la Mata, ausente por motivos laborales, sin esperar a la toma de posesión del nuevo concejal, Roberto Cariacedo, sin ofrecer la oportunidad de haberse pronunciado y votado esta medida.

Desde UPL consideramos que el PP es responsable de una subida del precio del agua que supone una importante presión fiscal para los bañezanos que se ven obligados a pagar por una mala gestión que está pasando una factura demasiado alta.