Bajo Tierra lleva una de Corsarios a Toral de los Guzmánes

TLa Bodehga de Tomás de Toral de los Guzmanez acogió este lunes una actuación más del ciclo de teatro Bajo Tierra 2025 que lleva interesantes interpretacionesa lugares emblemáticos de varios pueblos de Tierradde Campos. En esta ocasión, la actuación, con cuatro pases, corrió a cargo de Unai Amaro, de Vitoria, que interpretó su obra Corsarios ante un público entregado. Este martes es la última oportuunidad para disfrutar de este festival que recala en la bodega El Amandín de Castilfalé, con el grupo de Teatro San Francisco, que interpretará en cuatro pases que comienzan a las 18.00 horas, su obra And the Oscar should go to. Bajo tierra, surge de la necesidad de poner en valor la arquitectura escondida de los pueblos del sur de León como Valderas, Grajal de Campos, Algadefe, Gordoncillo, Toral de los Guzmánez y Castilfalé.