La música clásica vuelve a brillar este domingo en Carrizo

Este domingo 10 de agosto a las 22.00 horas, en el impresionante entorno de Los Corrales del Monasterio cisterciense acogerá la actuación estrella del ciclo de música clásica «En Cla Ves», una cita ya tradicional en los veranos del municipio.

El concierto estará protagonizado por Orma (Orquesta Residente Música en la Abadía), una joven formación integrada en su mayoría por músicos de León, que se ha ganado un lugar destacado dentro del panorama musical local y regional. En esta ocasión, contará con la participación especial del violonchelista David Martín, solista de la Orquesta Sinfónica de Hamburgo, lo que convierte esta velada en un auténtico evento de nivel internacional.

Con entrada libre y gratuita, el público podrá disfrutar del talento de esta orquesta compuesta por cinco violines primeros, 4 cuatro segundos, tres violas y cuatro violonchelos.

El ciclo «En Cla Ves», que este año celebra su octava edición, incluye un total de cuatro conciertos.