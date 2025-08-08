La Diputación reparte 240.000 euros a consejos reguladores y asociaciones

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León, ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para la aprobación de la propuesta de concesión de ayudas a Consejos Reguladores y Asociaciones de Productores para el año 2025, donde la institución invertirá 238.445,02 euros, según su aprobación en el órgano colegiado, tras lo que se llevará a la Junta de Gobierno.

En total, serán 20 entidades de este tipo las beneficiarias de estas ayudas. Estas entidades son DO Bierzo, DO León, DO Manzana Reineta del Bierzo, IGP Alubia de La Bañeza— León, IGP Botillo del Bierzo, IGP Cecina de León, IGP Lenteja de Tierra de Campos, IGP Mantecadas de Astorga, IGP Pimiento del Bierzo, IGP Queso del Valdeón, IGP Pimiento de Freno— Benavente, A. Cecina de Chivo de Vegacervera, MG Pera Conferencia del Bierzo, MG Castaña del Bierzo, MG Cereza del Bierzo, MG Miel del Bierzo, A. Promoción Chorizo de León, Asociación Porductos Alimentarios Comarca de Cistierna, Asociación Leonesa de Apicultores y Agrele.

Según el vicepresidente de la Diputación, Roberto Aller «cada vez son más las entidades las que se adhieren a estas subvenciones».