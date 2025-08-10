Porfirio Díez será enterrado hoy en Vegacerneja

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Burón está desde ayer de luto oficial por la muerte del político leonés, Porfirio Díez, fallecido el lunes. Dado que el salón de plenos del Ayuntamiento, que luce desde ayer banderas a media asta y crespones negros, es muy pequeño la capilla ardiente se ha ubicado en un local contiguo perteneciente a la Junta Vecinal, que también ha quedado desbodado por la gran cantidad de coronas de flores llegadas de todas las instituciones. Hasta el lugar se han desplazado el consejero de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y varios alcaldes de la comarca. La misa funeral será hoy a las cinco de la tarde en Vegacerneja, donde también será enterrado.