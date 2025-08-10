Cortada la N-6 en Villaverde de los Cestos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León tiene varios incendios activos en la jornada de este domingo, 10 de agosto, con los contextos más complejos en los originados en la localidad leonesa de Llamas de Cabrera, cuya extinción es "complicada"; la pedanía de Yeres, donde la situación es favorable pero la población sigue evacuada, y la localidad de Villaverde de los Cestos, donde se ha activado hoy un fuego que ha obligado a cortar la N-6.

Fuentes de la Junta de Castilla y León han informado sobre la situación de los incendios, que se encuentran en todos los casos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 por diversos motivos. En el caso de Yeres, el fuego está cerca de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1997 debido a su extraordinario valor como paisaje cultural.

En concreto, el incendio en Llamas de Cabrera, en la comarca de La Cabrera pero gestionada dentro del Consejo Comarcal del Bierzo, se originó a las 21.06 horas del viernes 8 de agosto y se elevó a IGR 2 a las 22.11 del sábado 9 al suponer "grave riesgo para la población, bienes o daño forestal", y ser necesarias "medidas para la atención y socorro de población o protección de bienes".

Este fuego afecta a una zona de montaña con gran cantidad de matorral que con las altas temperaturas y la baja humedad es "combustible que arde con facilidad", según han indicado desde la Junta, que ha advertido de que la extinción también es complicada por la "elevada pendiente" y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas.

Actualmente, hay una quincena medios terrestres que trabajan en la extinción de este fuego cuya causa aún se desconoce, al igual que la superficie afectada.

Por su parte, el incendio en Yeres, perteneciente al municipio de Puente de Domingo Flórez, ubicado en la comarca de El Bierzo, se activó el sábado 9 a las 16.33 horas y se elevó a IGR 2 a las 21.53 horas de la misma jornada por el mismo motivo que el de Llamas de Cabrera.

En este caso, la población de la pedanía está evacuada, si bien la Junta ha precisado que a mediodía de este domingo "ya no peligran" ni el pueblo ni Las Médulas, ambos espacios que han condicionado la respuesta.

En la mañana de este domingo, 10 de agosto, se encuentran en el lugar más de una veintena de medios aéreos y terrestres que participan e las tareas de extinción, mientras la superficie afectada aún está en estimación y se investiga la causa del fuego.

Por otro lado, este mediodía se ha declarado IGR 2 en un incendio forestal en la localidad de Villaverde de los Cestos, en la comarca de Bembibre, que ha obligado a cortar la carretera N-6.

Según datos de la plataforma Inforcyl, este fuego se ha activado a las 12.00 horas de este domingo y se ha elevado a IGR a las 12.40 horas al causar cortes en carreteras de relevancia, en concreto la N-6 desde el kilómetro 370 en Rodanillo al 380 en Santo Tomás de las Ollas, en ambos sentidos.

En el lugar se encuentran una decena de medios aéreos y terrestres para intentar extinguir el fuego, cuyo origen está en investigación, mientras también se perimetra la superficie afectada.

Además de estos tres incendios en gravedad 2, en la provincia de León hay dos incendios con IGR 1, uno en Orallo, en la comarca de Villablino, originado el viernes y causado por rayos, misma causa probable que el otro, un incendio en Fasgar, en la comarca de La Magdalena, activo también desde el viernes.

Asimismo, desde la jornada del sábado se han registrado en la provincia alrededor de una decena de incendios, siendo los de más gravedad el de Yeres y el de Llamas, ante lo que se han desplegado diversos medios, también de la Unidad Militar de Emergencias (UME).