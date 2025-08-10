Cruz Roja concluye el servicio preventivo del Gran Premio de La Bañeza con 43 atenciones sanitarias

Publicado por EP Creado: Actualizado:

Cruz Roja ha concluido el dispositivo preventivo desplegado con motivo del 64 Gran Premio de La Bañeza (León) celebrado este fin de semana, donde ha desarrollado un total de 43 atenciones sanitarias, de las cuales 31 atenciones han sido de carácter general, nueve por traumatismos y tres traslados al Hospital de León, la mayoría de carácter leve.

En este contexto, en la jornada del sábado se realizaron 14 atenciones de carácter general, siete de carácter traumatológico y tres traslados al Hospital de León, mientras que este domingo se han llevado a cabo 17 atenciones de carácter general y dos de carácter traumatológico.

Así, el operativo, coordinado por el área de Socorros y Emergencias de Cruz Roja en León, ha contado con un equipo humano formado por voluntariado especializado en emergencias, personal sanitario y recursos técnicos adaptados a la magnitud del evento y cierra con un balance "positivo" y el cumplimiento del objetivo de velar por la seguridad y el bienestar de participantes y público.

Además, Cruz Roja ha agradecido la colaboración de la organización del Gran Premio, las autoridades locales y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así como el compromiso de todo el voluntariado, cuyo trabajo ha sido fundamental para el desarrollo seguro del evento.

"El éxito de este dispositivo es fruto de la coordinación y la preparación, pero sobre todo de la entrega de nuestro voluntariado, siempre en primera línea, garantizando una atención rápida y eficaz", ha señalado el presidente del Comité Provincial de Cruz Roja en León, Daniel Hernández.