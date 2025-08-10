Cinco incendios forestales, tres de ellos en nivel dos, mantienen en vilo a la provincia de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Cinco incendios forestales, tres de ellos en Índice de Gravedad Potencial (IGR) dos, mantienen en vilo este domingo a la provincia de León. Un fuego en Villaverde de los Cestos obligó a cortar durante unas cinco horas la carretera N-6, mientras permanecen activos los de Yeres y Llamas de la Cabrera, en nivel dos. El más peligroso es el de Yeres, que además que han obligado a evacuar a más de 700 personas. En Carucedo, que está rodeado por las llamas, se han desalojado a unos 400 vecinos, y también se ha evacuado a la población de Orellán, Borrenes, Voces, Las Médulas y Montes de Valdueza, según se informa desde la Subdelegación el Gobierno en León,

Además, se mantienen en nivel uno los incendios de Orallo y Fasgar, ambos en nivel uno.

El incendio declarado a mediodía en Villaverde de los Cestos, municipio de Castropodame, obligó a cortar hacia las 12.40 horas la N-6 desde el kilómetro 370, en Rodanillo, hasta el 380, en Santo Tomás de Ollas y la circulación de vehículos no pudo restablecerse hasta pasadas las 17.45 horas, según fuentes de la Delegación del Gobierno. Asimismo, también respecto a la afectación al tráfico, se declaró visibilidad reducida por humo y polvo en la autovía A-6, a lo largo diez diez kilómetros, entre el 370 y el 380.

A esta ahora, eso sí, los cuatro medios aéreos que llegaron a sobrevolar esta zona de la comarca de Bembibre están retirados, aunque permanecen trabajando once medios terrestres, incluidas cuatro cuadrillas, una autobomba, cinco agentes medioambientales y un técnico. Según los datos de Inforcyl. consultados por Ical, llegaron a desplegarse un total de 18 medios, entre aéreos y terrestres en este incendio.

Se trata del tercero en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la provincia de León este domingo, que lleva en jaque todo el fin de semana con hasta nueve incendios declarados el sábado, según informó el subdelegado del Gobierno, Héctor Aláiz. Todos cuentan con medios autonómicos y también con el apoyo gubernamental de la Unidad Militar de Emergencias.

En concreto, en el incendio de Yeres, el Gobierno desplegó una patrulla de la Guardia Civil, 56 militares, 25 vehículos y dos helicópteros bombarderos de la UME. Además, permanecen en la zona 24 medios del Infocal, cuando llegaron a ser un total de 41. Asu vez, en el incendio de Llamas de la Cabrera está prevista la llegada de una Aeronave de Coordinación del Miteco para definir puntos calientes con cámara térmica. En este momento hay desplegados 14 medios, aunque llegaron a ser medio centenar.

En los incendios de nivel uno, en Orallo y Fasgar, el apoyo del Gobierno se resume en 50 militares y 22 medios de la UME, en el primer caso; y de un bombardero y una cuadrilla terrestre, en el segundo, así como sendas patrullas de la Guardia Civil.

El incendio forestal de Yeres también mantiene evacuada desde esta madrugada a la población de esta pedanía de Puente de Domingo Flores. Por fortuna, por la mañana se descartó que el fuego pueda afectar al yacimiento de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad. De este modo, tanto el pueblo como el parque natural permanecen a salvo, según informaron a mediodía fuentes de Medio Ambiente.

Por otra parte, en el incendio de Llamas de Cabrera, también en nivel dos de peligrosidad, la orografía y las condiciones climáticas complican las tareas de extinción. Según los servicios de extinción, se trata de una zona de montaña con gran cantidad de matorral, y las altas temperaturas, unidas a la baja humedad, ejercen como combustible que arde con facilidad. La elevada pendiente y la presencia de canales romanos que llevaban el agua hasta Las Médulas están dificultando los trabajos.

Otras provincias

Además, la Consejería de Medio Ambiente mantiene en nivel dos el incendio de Las Navas del Marqués, donde los vecinos desalojados han podido regresar ya a sus viviendas, y también trabaja en otro fuego, también de nivel dos, declarado esta tarde en el término de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda.