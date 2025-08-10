La Junta geolocaliza a cuatro alimoches en León, Zamora y Salamanca

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha equipado a cuatro alimoches con dispositivos GPS en las provincias de León, Salamanca y Zamora para conocer mejor la especie y detectar las posibles amenazas que sufren estas aves.

Se trata de un proyecto que se desarrolla a nivel nacional y que la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Comunidad también colabora, según un comunicado de la Junta.

En este contexto, el proyecto prevé seguir a estas aves al menos durante un período de entre tres y cinco años, lo que aportará una «importante información» para la gestión y conservación de esta especie en España, además de que contempla profundizar en el conocimiento y detección de otras «menos visibles» que las colisiones o el envenenamiento pero que tienen un «elevado impacto» en especies silvestres como el alimoche. Además, existen una serie de tóxicos (metales pesados, antibióticos y anti inflamatorios) que pueden causar diversos efectos en las aves rapaces, desde leves a muy severos y hasta mortales, por lo que a todas las aves que integran parte del proyecto se les hará un estudio toxicológico con el objeto de detectar los niveles de diversas sustancias y evaluar su peligrosidad para las aves y así tener una visión de la presencia de estos tóxicos en las poblaciones estudiadas a nivel local y también nacional.

Así, en este primer año de proyecto, el esfuerzo se ha centrado en equipar con GPS a los pollos durante su estancia en el nido y se ha conseguido colocar estos GPS a diez individuos en varias comunidades españolas, al igual que se ha logrado equipar a dos adultos con GPS en el norte del país.

En concreto, en Castilla y León durante este año se ha equipado con dispositivos GPS a cuatro pollos de alimoche en León, Salamanca y Zamora y se han tomado muestras para el estudio toxicológico a seis pollos, dado que en algunos nidos las parejas reproductoras consiguieron criar dos pollos.

De esta manera, el próximo año se continuará con este proyecto en la Comunidad..