Villamartín de Don Sancho vive una noche de humor dentro su Semana Cultural

La Semana Cultural de Villamartín de Don Sancho continúa cosechando éxitos dentro del programa Verano Cultural 2025, que está llenando el municipio de propuestas para todos los públicos. Este domingo, el salón cultural de la localidad se convirtió en escenario de la representación teatral «Un marido para la reina», una comedia que arrancó carcajadas y aplausos entre vecinos y visitantes.

La función, interpretada por el grupo de teatro local, presentó una trama ágil y divertida en la que intrigas palaciegas, enredos amorosos y personajes pintorescos se entrelazaron para ofrecer al público casi dos horas de entretenimiento. El evento se enmarca en una programación cultural que durante todo el mes de agosto convierte a Villamartín de Don Sancho en un auténtico epicentro de ocio y cultura en la comarca, con actividades de todo tipo y que se prolongará hasta el 15 de agosto.