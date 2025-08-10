Gordoncillo consolida con su feria su futuro enoturístico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gordoncillo ha bajado hoy el telón de la XXIV Feria Vitivinícola, uno de los eventos enológicos más destacados de la provincia, que durante tres días ha reunido a bodegueros, artesanos y visitantes en torno a la cultura del vino. Con un balance de gran afluencia de público y la satisfacción generalizada de los expositores, el municipio ya se prepara para celebrar en 2026 las bodas de plata de esta cita emblemática.

La jornada de clausura de este domingo ha ofrecido un variado programa de actividades que comenzó a media mañana un taller de barro y alfarería y con la apetura de las casetas con degustaciones y ventas directas de las bodegas participantes, muchas de ellas amparadas por la Denominación de Origen Tierra de León, junto a elaboradores invitados de otras zonas vitivinícolas.

El broche de oro lo puso la actuación que, dentro del Festival Internacional de Circo y Payasos, llevó a la localidad a la compañía granadila Vaivén a la plaza Mayor.

La feria, que se ha consolidado como referente del enoturismo leonés, ha combinado durante el fin de semana cultura, gastronomía y ocio, atrayendo a visitantes de toda la provincia y de regiones vecinas. El éxito de esta edición refuerza la proyección de Gordoncillo como un destino de referencia para los amantes del vino y la tradición.