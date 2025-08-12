El incendio de la Valdería evoluciona favorablemente, mientras los vecinos esperan volver a sus casas

La Guardia Civil ha informado que la lengua de fuego que ayer recorría el monte desde San Esteban de Nogales hasta Pinilla prácticamente ha desaparecido después de toda la noche trabajando.

El fuego está ahora mismo a unos tres kilómetros de Castrocalbón y San Esteban, por lo que las casas, en principio, “no corren peligro”. Además han construido un camino para evitar que el fuego, que está bastante contenido, se extienda. En la zona de Pinilla el fuego está controlado, en el monte y donde más cerca está es en la zona Pobladura y Felechales. Allí, los bomberos de la Diputación están protegiendo el perímetro de estos dos pueblos para evitar que las llamas lleguen a las casas.

Por eso, una vez que el Cecopi lo autorice, los vecinos podrán volver a sus casas. Todo depende de la evolución del fuego en las próximas horas, cuando aumenten las temperaturas. La buena noticia es que casi no hay viento, y el poco que hay es favorable, y sopla en dirección del incendio.

Cerca de 1.700 personas fueron ayer desalojadas de las localidades leonesas de San Félix de la Valdería (150 personas), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60 personas) Felechares (100 personas), Pinilla de la Valdería (300 personas), Castrocalbón (1000 personas), San Esteban de Nogales (500 personas),