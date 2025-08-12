UPL denuncia “la precariedad” en la que trabajan los bomberos forestales de la Comunidad

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

Unión del Pueblo Leonés (UPL) denunció hoy la “precariedad” en la que trabajan los bomberos forestales de Castilla y León, que se hace aún más patente en la multitud de incendios que padece especialmente la provincia de León, pero también Zamora. Los bomberos forestales, señalan en un comunicado, “son la parte esencial de un operativo carente de los medios humanos y materiales suficientes para cubrir todas las necesidades que se encuentran”.

Aluden, por ejemplo, al avituallamiento de los bomberos forestales, ya que la comida y el agua “normalmente no se les da hasta que no salen del incendio, después de hasta 16 horas”. “El señor consejero debe recordar que no solo él tiene por costumbre comer, sino que nuestros bomberos forestales también tienen derecho a comer y beber en tiempo y forma” subrayan y ponen como ejemplo lo ocurrido recientemente en Ávila, donde acudieron para un incendio perimetrado y fueron alojados en un hotel que no tenía ni aire acondicionado, “después de la situación pasada al atender ese fuego y con una ola de calor en ciernes”. Tras ello, sin el descanso necesario, les trasladaron a los incendios de la provincia de León, en la zona de Las Médulas se encontraron una auténtica “odisea y locura”.

Los propios bomberos forestales, señalan desde UPL, mostraron su tristeza por no ser reconocida la importante labor que desarrollan y demandan “que se les tenga un poco de consideración”. También critican que la Junta “debería trabajar con estos operativos y medios con medidas eficaces” como el desbroce de los márgenes de las carreteras -laboreados donde sea posible- o un mayor mantenimiento de los cortafuegos, pero que no se hace” e insisten en la necesidad de realizar labores de prevención para minimizar la gravedad de los incendios.

Los leonesistas trasladaron su agradecimiento y reconocimiento a todos aquellos que luchan para atajar los incendios forestales y cuidan de los vecinos, tras una noche con 23 localidades desalojadas y casi 4.000 habitantes fuera de sus casas en León y Zamora.