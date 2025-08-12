El avance del incendio de Valdería obliga a evacuar a 300 personas más en la provincia de León

Publicado por ICAL Creado: Actualizado:

El avance del incendio de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial de Molezuelas de la Carballeda (Zamora), que pasó en la tarde de ayer a la provincia de León, obligó en la tarde de este martes a evacuar a unas 300 personas pertenecientes a las localidades de Herreros de Jamuz, Palacios de Jamuz, Quintanilla de Florez y Quintana y Congosto.

Los vecinos de estas cuatro localidades se sumarán a los 1.700 desalojados ayer de San Félix de la Valdería (150), Pobladura de Yuso (100), Calzada de la Valdería (60), Ferechales de la Valdería (100), Pinilla de la Valdería (300), Castrocalbón (1.000) y San Esteban de Nogales (500).

Los tres centenares de nuevos vecinos desalojados contarán con la posibilidad de acudir a un nuevo albergue habilitado por Cruz Roja en el Centro de Educación Infantil y Primaria San José de Calasanz de La Bañeza, donde se les proporcionará agua, alimentos y suministros esenciales.

Asimismo, los Bomberos Voluntarios de La Bañeza se desplazarán para reforzar el dispositivo en Jiménez de Jamuz en una intervención cuenta con la colaboración de Protección Civil, con el apoyo de efectivos procedentes de Astorga y León y con el trabajo conjunto de Cruz Roja.

Además, la Policía Local de La Bañeza ha sido nuevamente convocada para incrementar su presencia y garantizar la seguridad, mientras que gran parte del personal municipal de distintos servicios ha sido movilizado para reforzar el operativo.