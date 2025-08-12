Astorga se prepara para honrar a Santa Marta con diez días llenos de fiesta

Presentación de las fiestas de Santa Marta en Astorga que comenzarán el próximo 23 de agosto.dl

Astorga presentó este martes el programa de sus fiestas en honor a Santa Marta. El pistoletazo de salida llegará el próximo 23 de agosto, pero que este sábado abrirá boca a las 18.45 horas cuando la Hermandad de las Cinco Llagas celebre San Roque con una procesión de la imagen del santo que llegará hasta la parroquia de San Bartolomé, tras lo cual se celebrará una misa solemne.

El pregón llegará el 23 de agosto de la mano de Olga Lambea, periodista y presentadora de RTVE con una trayectoria profesional amplia y consolidada. Ha presentado espacios clave como el Telediario, La noche en 24 horas o Informe Semanal. En los últimos años, se ha mantenido al frente de los informativos del fin de semana en el Canal 24?Horas. Además, ha sido finalista en los Premios Iris y fue elegida por los lectores de El Debate como la mejor presentadora de informativos de la historia de la televisión española.

Actos gratuitos

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, explicó en la presentación del programa festivo que este año la ciudad contará «con una de las mejores orquestas que han pasado por Astorga». Según explicó todos los conciertos serán gratuitos y La Misión, la más grande de España, actuará en la plaza de San Roque. También destacó la orquesta Beatriz, una de las más innovadoras del panorama nacional y La Última Legión. Ambas formarán parte de «un cartel musical muy variado con artistas locales, nacionales y grandes orquestas» y en el que no faltará el grupo de rock Salvaje. Y para que haya música para todos los gustos, «por primera vez, a petición de la Asociación de Jubilados de Astorga, una serie de orquestas a media tarde que ofrecerán bailes tradicionales», tal y como señaló Nieto.

Para todos los gustos

Además, la capital maragata contará con el mayor hinchable de la provincia, igualmente sin coste para el público.

Llegará también para estas fiestas la tercera edición de Electroastúrica con pinchadiscos y dj’s, así como la orquesta Malasia y la macrodicoteca Rave, mientras que el domingo una noche flamenca y fuegos artificiales se encargarán de cerrar las fiestas si el tiempo lo permite.

No faltará una noche celta ni el espectáculo El Bosque de las Hadas. Tampoco la música clásica, espectáculos de teatro, literatura y otras actividades culturales.

El programa de fiestas de Astorga tendrá también un espacio para el deporte con varios partidos amistosos del recién ascendido Atlético Astorga, entre otros como torneos de pádel y gymkanas.

Las familias podrán disfrutar de lo lindo con distintos espectáculos programados como gigantes y cabezudos, pendones, hinchables acuáticos o talleres infantiles.

«Unas fiestas pensadas para todos los públicos y con el especial interés que suscitan las grandes orquestas que vamos a traer, todas ellas de primera fila para que la gente se lopase bien y ojalá el tiempo acompañe», señaló el alcalde de Astorga.

No olvidó Nieto la tradicional Vuelta chapista que vuelve, un año más, al programa festivo, así como la pendonada. Un completo programa de fiestas pensado para el disfrute de todos.