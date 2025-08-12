Diario de León

La Junta pide que no se hagan llamamientos por las redes para pedir la ayuda de voluntarios

Solicita que dejen trabajar a los medios de extinción del operativo oficial

Un bombero forestal actúa en el foco de un incendio.

Un bombero forestal actúa en el foco de un incendio.

Redacción
León

Se pide por favor a los agricultores que no hagan llamamientos a través de las redes para conseguir voluntarios que ayuden en las labores de extinción de los diferentes incendios que hay activos en al provincia. 

Agradeciendo la buena voluntad y las mejores intenciones, el CECOPI solicita que dejen trabajar a los medios de extinción del operativo oficial ante la situación adversa y peligrosa que implica el fuego.

