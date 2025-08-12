La Junta pide que no se hagan llamamientos por las redes para pedir la ayuda de voluntarios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Se pide por favor a los agricultores que no hagan llamamientos a través de las redes para conseguir voluntarios que ayuden en las labores de extinción de los diferentes incendios que hay activos en al provincia.

Agradeciendo la buena voluntad y las mejores intenciones, el CECOPI solicita que dejen trabajar a los medios de extinción del operativo oficial ante la situación adversa y peligrosa que implica el fuego.