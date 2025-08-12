Primer fallecido en los incendios de León: Muere un vecino de Norarejas que colaboraba con el operativo de extinción

El consejero ha comparecido a última hora de esta tarde tras el último Cecopi.MC

Las llamas han golpeado con dureza este martes a las provincias de León y Zamora en una jornada marcada por vientos huracanados, evacuaciones masivas y la confirmación del fallecimiento de un miembro civil, un vecinos de Nogarejas, que colaboraba en el operativo de extinción. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, compareció tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Autonómico (CECOPI) para ofrecer un balance de la situación y trasladar las condolencias del Gobierno autonómico.

Durante la tarde, la llegada de una capa de aire frío en altura desplazó el aire caliente hacia la superficie, generando un fenómeno que provocó rachas de viento de hasta 100 km/h en distintas zonas de León y Zamora.

Esta situación hizo imposible el trabajo de los medios aéreos y redujo la capacidad de actuación directa sobre los frentes, obligando al operativo a centrar todos sus esfuerzos en la protección de vidas humanas y núcleos de población.

“En esas condiciones, los incendios quedan fuera de la capacidad de extinción. La prioridad absoluta es proteger a las personas y defender los pueblos”, señaló Suárez-Quiñones.

El episodio más dramático se vivió en la localidad leonesa de Nogarejas. Un hombre de 36 años de edad, incorporada oficialmente al operativo tras aportar maquinaria útil para las labores de extinción, perdió la vida cuando dos lenguas de fuego confluyeron de forma repentina y lo atraparon.

La víctima llevaba trabajando desde el día anterior bajo la dirección técnica de los responsables de extinción. Otra persona que participaba con él, de 36 años, resultó herida y fue trasladado al hospital de León. El suceso se produjo sobre las 19.17 horas, cuando una llamada informó de la localización de dos personas con quemaduras en Quintana y Congosto y dio como referencia en una zona de vegetación a la altura del kilómetro 12 de la carretera LE-125.

Además, al menos otras ocho personas han resultado heridas en las

distintas evacuaciones llevas a cabo, una de ellas fue trasladada desde La Bañeza al Hospital de León, y dos están en la UCI del Hospital de Zamora. El resto han sido atendidas en el lugar.

Parte de las lesiones se produjeron durante evacuaciones en Abejar (Zamora), en algunos casos por retrasos en la salida o retornos para recoger pertenencias.

La cifra de personas desalojadas supera ya en León las 5.400, distribuidas entre centros de acogida de Astorga y La Bañeza, con la colaboración de ayuntamientos, Cruz Roja y voluntarios.

En la provincia de León, las autoridades ordenaron la evacuación de 25 localidades, entre ellas Estriana, Robledo de la Balduerna, Posada de la Balduerna, Palacios de Jamuz, Alija del Infantado, Jiménez de Jamuz, Villanueva de Jamuz, Castrocalbón y San Esteban de Nogales, que suman a las siete desalojadas en la misma zona en la tarde de ayer.

Además, la Diputacion de León desalojó a última hora de esta tarde a todos los residentes del Centro de Nuestra Señora del Valle de La Bañeza por precaución. Los efectivos de SEPEIS del Parque de Cistierna se han encargado del traslado de todas las personas afectadas, que pasarán la noche en Cosamai.

El incendio más preocupante sigue siendo el de Molezuelas–Castrocalbón, en la frontera entre León y Zamora. Se trata de un fuego que avanza con gran rapidez alimentado por pastos y matorral extremadamente secos, generando enormes columnas de humo.

En Zamora, el incendio de Puercas, en la comarca de Aliste y cerca de Portugal, también mantiene en vilo a las autoridades, aunque la mejora meteorológica ha permitido iniciar trabajos de estabilización.

Tras la jornada más crítica, la reducción de la velocidad del viento, el aumento de la humedad y el descenso de las temperaturas han abierto una “ventana de oportunidad” para que los medios terrestres actúen durante la noche y la mañana siguiente.

“Esperamos que este cambio nos permita estabilizar los incendios y avanzar hacia su control lo antes posible”, afirmó el consejero.

Tanto el consejero como el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, han insistido en que las órdenes de evacuación y confinamiento se dictan exclusivamente para salvaguardar la vida de las personas, siguiendo criterios técnicos y especializados.

Han advertido que la resistencia a abandonar las viviendas o las intervenciones individuales sin coordinación incrementan gravemente el riesgo.

“Comprendemos el apego a las viviendas y propiedades, pero pedimos encarecidamente que se cumplan las decisiones de las autoridades. Son momentos duros, pero lo más importante es preservar la vida”, recalcó el delegado del Gobierno.

Compensación de daños

El presidente de la Junta de Castilla y León ha garantizado que todos los daños materiales ocasionados serán compensados de manera “rápida y generosa”. No obstante, las autoridades han reconocido que las pérdidas humanas y los daños personales son irreparables y constituyen la principal preocupación.