Noche de música y de velas por las calles de Lois

La asociación cultural la Cátedra de Lois puso en marcha una iniciativa que ha consistido en colocar 1700 velas pequeñas por las calles del pueblo, una vez que fueron cerradas al tráfico. A la vez se celebró un concierto en la entrada de la iglesia Catedral de la Montaña a cargo de la agrupación de viento «Bóreas» de León que congregó a varios centenares de visitantes que no se quisieron perder esta nueva experiencia. Edificios antiguos y emblemáticos del pueblo, los caños y fuentes o la propia Catedral de la Montaña y la Casa del humo contaron con una iluminación singular.

Además la junta vecinal de Lois realiza visitas guiadas al edificio de La Cátedra de latín y la casa del humo durante el verano.