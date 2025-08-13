Identifican a un hombre por el fuego de Médulas

El Bierzo está viviendo desde todo el pasado fin de semana unos días, sin tregua, de auténtica locura. Los incendios forestales, con la fuerte ola de calor, llamas gigantes como demonios rojos, humo dañino y viento amenazante fuerte del sur con polvo africano en suspensión, han creado una atmósfera enrarecida. No se habla de otra cosa en esta comarca castigada también sin tregua por varios flancos.

En medio de esta incertidumbre, marasmo y temor, este periódico está en condiciones de adelantar a la opinión pública que la Guardia Civil ha identificado a un hombre que pudiera presuntamente estar relacionado con el origen de un incendio en la zona que afecta a Las Médulas, en el municipio de Borrenes. Por el momento, además de ser identificado, los investigadores están recabando una serie de datos para esclarecer lo sucedido con todo el material intervenido. De momento, es lo que se puede adelantar de este delicado tema.

Entre tanto, el llamas siguen golpeando los montes del Bierzo, por los municipios de Carucedo, Benuza, Puente, Borrenes y también Ponferrada, junto con Villafranca del Bierzo, Cacabelos y uno de los incendios también muy grave, el de Páramo del Sil, con un desastre en la zona montañosa de El Miro.

La zona de Médulas, convertida en su mayor parte en un monte negro, empieza poco a poco a respirar y ver algo de luz tras el zarpazo del fuego que se llevó casas y su riqueza natural, económica, paisajística y a buen seguro, económica. Todo el mundo espera que esta vez sea verdad lo que dice la Junta, que va a ayudar a toda la zona. Como en todo, hay quien no se cree nada, pase lo que pase. Y quien sí y mantiene la esperanza con realidades. El daño es muy grande, porque pasan de las 1.500 hectáreas.

En la última jornada, los vecinos desalojados de sus casas, quien más quien menos ha hecho balance de situación y aún con el temor en el cuerpo, ahora es momento de asimilar lo sucedido y buscar soluciones. «la vida sigue», decía ayer una señora de Médulas. «Esperemos que no se olviden de nosotros», apostillaban en Carucedo, mientras en Paradiña y Villanueva.

También en Peñalba de Santiago se preparó gorda por culpa del humo que venía del otrolado de los Aquilianos, de Llamas de Cabrera y la zona de Ferradillo. El alcalde Marco Morala convocaga el gabinete de crisis para ayudar ante turistas que estaban de ruta por esta zona de montaña del Valle del Silencio. La Policía cerró los accesos a Peñalba para desalojarlos y hubo sus máss y sus menos con vecinos que no querían salir.

Los problemass son gordos y repican por toda la comarca. Por ejemplo, la alcaldesa de Páramo del Sil pedía a los vecinos de Anllares que no usaran el agua porque ardió la tubería por los incendios que asolan los montes de la zona. El Pico el Miro lleva días ardiendo sin control. En Cacabelos, la alcaldesa también tenía problemas con el fuego en Villabuena. Y así un montó de casos más.