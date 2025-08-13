El fuego recalienta a los políticos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Partridos políticos y agentes sindicales comparten posición crítica contra la gestión de los incendios, que abrasan monte y obligan a evacuar vecinos de los pueblos.

PSOE

Todo el año de dispositivo contra el fuego

Castilla y León necesita un dispositivo de lucha contra el fuego «permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año». Es una de las afirmaciones de la Comisión Ejecutiva autonómica del PSCyL celebrada este martes, a la que se suma la petición de «una estrategia de prevención real» que incluya gestión forestal sostenible, planes de autoprotección en pueblos y empresas, mantenimiento de cortafuegos, dotación suficiente de recursos para las cuadrillas y coordinación eficaz entre administraciones, además de una línea de ayudas eficaz. Lo explicó hoy la vicesecretaria general, Nuria Rubio, tras la reunión de la Permanente del PSOECyL, después de mostrar la solidaridad con los vecinos de todas las zonas afectadas por los incendios, especialmente en las provincias de Zamora, Palencia, Ávila y León y el agradecimiento a los profesionales de los operativos de lucha contra el fuego y a otros como Guardia Civil y Protección Civil. Además de desear una pronta recuperación a los efectivos que han sufrido daños personales durante las labores de extinción, reclamó que «una vez controlada la emergencia se actúe con total rapidez y eficacia en los bienes afectados y se articule una línea directa de ayudas eficaz; también para los ganaderos que han perdido pastos».

UPL

Condiciones de trabajo del sector forestal

La Unión del Pueblo Leonés denunció la «precariedad» en la que trabajan los bomberos forestales de Castilla y León, que se hace aún más patente en la multitud de incendios que padece especialmente la provincia de León, pero también Zamora. Los bomberos forestales, señalan en un comunicado, «son la parte esencial de un operativo carente de los medios humanos y materiales suficientes para cubrir todas las necesidades que se encuentran».

Aluden, por ejemplo, al avituallamiento de los bomberos forestales, ya que la comida y el agua «normalmente no se les da hasta que no salen del incendio, después de hasta 16 horas». «El señor consejero debe recordar que no solo él tiene por costumbre comer, sino que nuestros bomberos forestales también tienen derecho a comer y beber en tiempo y forma» subrayan y ponen como ejemplo lo ocurrido recientemente en Ávila, donde acudieron para un incendio perimetrado y fueron alojados en un hotel que no tenía ni aire acondicionado, «después de la situación pasada al atender ese fuego y con una ola de calor en ciernes». Tras ello, sin el descanso necesario, les trasladaron a los incendios de la provincia de León, en la zona de Las Médulas se encontraron una auténtica «odisea y locura».

PODEMOS

Petición de dimisiones

El portavoz nacional de Podemos y procurador en las Cortes de Castilla y León, Pablo Fernández, exigió la dimisión «hoy mismo» del consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por «la incompetencia, la inacción y la pasividad» mostrada ante los incendios de asolan Castilla y León, así como la del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,

«Después del pavoroso incendio que hace dos años asoló la Sierra de la Culebra y que costó vidas humanas, está claro que la Junta de Castilla y León ha desatendido absolutamente a todo el mundo como las reivindicaciones de los profesionales, de los bomberos forestales y también las reivindicaciones políticas», apuntó Pablo Fernández, convencido de que «con un operativo tan insuficiente, tan poco dotado y en condiciones tan precarias, los incendios seguirán asolando Castilla y León año tras año».

El portavoz de la formación morada, que compareció hoy en Ponferrada, quiso trasladar su «solidaridad y apoyo» a las familias afectadas por los incendios, que han tenido que ser desalojadas de sus hogares y que han sufrido daños y pérdidas materiales. También lanzó un mensaje de «agradecimiento» a los trabajadores que «se juegan la vida en condiciones extremadamente precarias por culpa de las políticas del Partido Popular».

UGT

Achaca el fuego a la negligencia

La Unión General de Trabajadores (UGT) en León denunció públicamente la situación «insostenible» que se vive en la comarca del Bierzo, donde los incendios forestales se propagan, dicen, «sin control, debido a la falta de medios humanos y materiales». Esta carencia, afirma el sindicato, se agrava por el traslado solidario de efectivos a la provincia de Ávila, dejando a la comarca leonesa desprotegida en plena ola de calor y riesgo extremo. Para UGT, la Junta, máxima responsable en materia de prevención y extinción de incendios, «ha fallado gravemente en su deber de proteger el territorio y las vidas. La ausencia de previsión y la gestión negligente de los recursos han convertido esta catástrofe en una tragedia anunciada». Actualmente, el nivel y riesgo de incendios en León, «es crítico y las condiciones meteorológicas, se unen al abandono en prevención».