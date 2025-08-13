Abel Ramos, el héroe que perdió la vida como voluntario para proteger a su pueblo del fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León llora la pérdida de Abel Ramos, de 35 años, vicepresidente del Motoclub Bañezano, que falleció ayer mientras actuaba como voluntario en las labores de extinción del incendio de Nogarejas. Según un comunicado de la Subdelegación del Gobierno, Ramos quedó rodeado por las llamas en la carretera de Nogarejas, perdiendo la vida en un trágico suceso que ha conmocionado a toda la provincia.

Ramos, una figura clave en el mundo del motociclismo, dejó una huella imborrable en el Motoclub Bañezano, donde se destacó por su dedicación en la organización del Gran Premio de Velocidad de La Bañeza. Durante la última edición, celebrada del 8 al 10 de agosto, fue un pilar fundamental en el cronometraje y la dirección, asegurando el éxito del evento.

“El fuego que azota tu querida tierra leonesa ha quebrado tu vida ejerciendo de voluntario para evitar males mayores. Contigo se va parte del Motoclub Bañezano, pero tu memoria siempre estará presente con todos los que amamos este gran deporte llamado motociclismo”, expresó un emotivo mensaje en redes sociales.