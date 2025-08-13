Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El CECOPI, reunido esta tarde debido a los varios niveles IGR2 en la provincia de León, ha decidido evacuar cuatro nuevas localidades que se pueden ver afectadas por el incendio de Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón: Fresno de la Valduerna (donde hay 70 personas), Castrotierra de la Valduerna (25 personas), Valle de la Valduerna (70 personas) y Palacios de la Valduerna (270 personas). De momento, estas personas evacuadas se trasladan a La Bañeza donde Cruz Roja todavía tiene camas disponibles.

Por otra parte, ha subido a IGR2 el incendio forestal llamado Anllares y, ante la proximidad del fuego, aunque se ha decidido no proceder al desalojo de Valdeprado (25 habitantes).

La Subdelegación del Gobierno de León acaba de dar los datos: De Molezuelas de la Caballeda/Castrocalbón finalmente se ha desalojado a:

Valle de la Valduerna 82 personas.

Castrotierra de la Valduerna 186 personas.

Palacios de la valduerna 353 personas.

Fresno de la Valduerna 683 personas que irán a los albergues que Cruz Roja mantiene en La Bañeza.

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha pedido "paciencia" a los vecinos realojados en el polideportivo municipal a causa de los incendios que asolan la zona. "Son momentos muy complicados", aseguró el regidor en un mensaje a todos los presentes, a quienes quiso también trasladar que "es importante ser prudentes y mantener la calma".

Carrera quiso también dejar claro que "estamos aquí para ayudarles" y recomendó a todos permanecer en las instalaciones municipales a la espera de saber cómo transcurre la jornada.

También señaló que un dispositivo médico acudirá al polideportivo esta mañana para cubrir las necesidades de los evacuados.

"Aquí nos atienden muy bien, se desviven por nosotros"



El sentir es general entre las personas que han pasado la noche en el polideportivo de La Bañeza. Todos coinciden en que el trato por parte de Cruz Roja, Protección Civil y el resto de voluntarios es excelente.

"Nos atienden muy bien, se desviven por nosotros", aseguran

Imposible llegar a Castrocalbón



La carretera que da acceso a Castrocalbón y Jiménez de Jamuz está cortada al tráfico. El incendio que llegó de Zamora el pasado lunes y que se recrudeció en la tarde de ayer ha provocado el corte de tráfico.

Sólo servicios de emergencia y fuerzas de seguridad pueden acceder a la zona, cortada por la Guardia Civil

Miedo e incertidumbre entre los evacuados



La mezcla de miedo por lo que está ocurriendo y la incertidumbre por cómo evolucionarán los fuegos y sus consecuencias es la nota dominante entre las personas que han sido evacuadas en las últimas horas a consecuencia del incendio en la comarca de la Valdería.

El exterior del restaurante La Hacienda parece haberse convertido en un improvisado punto de encuentro en la zona.

Entre quienes se encuentran comentando los últimos acontecimientos, varios vecinos de Quintana y Congosto, quienes aseguran que en el pueblo hay casas quemadas.

Las noticias les llegan a cuentagotas porque tampoco tienen cobertura telefónica.

"Nuestras casas se han quemado", comentan dos vecinas, visiblemente afectadas.

A ellas y al resto de vecinos les evaluaron ayer a las siete de la tarde después de que se complicasen las llamas a partir del mediodía.

"A ver quién paga ahora los daños", apuntan mientras aseguran que además de casas, en el pueblo han ardido naves y tractores.