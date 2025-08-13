El alcalde de La Bañeza pide paciencia a los desalojados: "Son momentos muy complicados"

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

El alcalde de La Bañeza, Javier Carrera, ha pedido "paciencia" a los vecinos realojados en el polideportivo municipal a causa de los incendios que asolan la zona. "Son momentos muy complicados", aseguró el regidor en un mensaje a todos los presentes, a quienes quiso también trasladar que "es importante ser prudentes y mantener la calma".

Carrera quiso también dejar claro que "estamos aquí para ayudarles" y recomendó a todos permanecer en las instalaciones municipales a la espera de saber cómo transcurre la jornada.

También señaló que un dispositivo médico acudirá al polideportivo esta mañana para cubrir las necesidades de los evacuados.