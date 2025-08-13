Siete heridos críticos o graves por los incendios de Zamora y León, con cuatro de ellos en la Unidad de Quemados

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un total de siete personas permanecen ingresadas en estado crítico o grave a causa de las quemaduras sufridas en los incendios que afectan a las provincias de Zamora y León. Cuatro de los heridos se encuentran en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Río Hortega de Valladolid, centro de referencia regional.

Según el último parte médico, los pacientes ingresados en Valladolid son:

Una mujer de 56 años con el 50% de su superficie corporal quemada. Su estado es crítico.

Un varón de 64 años con el 35% de su superficie corporal quemada, también en estado crítico.

Un varón de 36 años con el 50% de su superficie corporal quemada y en estado crítico.

Un varón de 80 años con el 15% de su superficie corporal quemada. Su pronóstico es grave.

Además, hay otras tres personas pendientes de traslado a una unidad especializada. Una mujer de 77 años está ingresada en la UCI del Complejo Asistencial de Zamora, estable dentro de la gravedad. En el Complejo Asistencial Universitario de León, un varón de 37 años se encuentra en estado crítico con quemaduras en el 85% de su cuerpo, y un varón de 78 años está en la UCI con quemaduras en el 17% de su cuerpo. Ambos también están a la espera de ser trasladados a una unidad de quemados.